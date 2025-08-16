Hấp dẫn giải cưỡi ngựa vượt địa hình ở Lâm Đồng

Chiều 16-8, tại trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.

Tham gia tranh tài có 20 vận động viên và 20 con ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước gồm: Câu lạc bộ ngựa Hà Nội; Câu lạc bộ Happy Ranch; Câu lạc bộ Red Lion; Câu lạc bộ Germ Garden; Câu lạc bộ Trường Lĩnh; Câu lạc bộ Lang Biang; Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; Câu lạc bộ Hồng Lam – Madagui; Câu lạc bộ Tín Max Horse Club.

Nữ vận động viên điều khiển ngựa thi đấu trên đường đua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các đội sẽ lần lượt tranh tài (1 nài 1 ngựa) trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800m.

Giải cũng nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới. Đồng thời, đóng góp vào nguồn lực thể thao tham dự SEA Games, thể thao phong trào cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă, Câu lạc bộ Happy Ranch; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm, Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang, Câu lạc bộ Happy Ranch. Tổng mức giải thưởng cho các đội thi đấu là 1,5 tỷ đồng.

>>>Báo SGGP ghi nhận những hình ảnh tại giải đua ngựa vượt địa hình:

Các vận động viên lần lượt vượt qua 10 chướng ngại vật xuyên suốt phần thi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đây là đường đua được đánh giá khá đẹp ở Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sự kiện mở cửa tự do, thu hút đông đảo khán giả là người dân địa phương và du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh với ngựa đua tại giải đấu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN