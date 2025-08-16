Hấp dẫn giải cưỡi ngựa vượt địa hình ở Lâm Đồng

Tham gia tranh tài có 20 vận động viên và 20 con ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước gồm: Câu lạc bộ ngựa Hà Nội; Câu lạc bộ Happy Ranch; Câu lạc bộ Red Lion; Câu lạc bộ Germ Garden; Câu lạc bộ Trường Lĩnh; Câu lạc bộ Lang Biang; Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; Câu lạc bộ Hồng Lam – Madagui; Câu lạc bộ Tín Max Horse Club.
Các đội sẽ lần lượt tranh tài (1 nài 1 ngựa) trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800m.
Giải cũng nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới. Đồng thời, đóng góp vào nguồn lực thể thao tham dự SEA Games, thể thao phong trào cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă, Câu lạc bộ Happy Ranch; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm, Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang, Câu lạc bộ Happy Ranch. Tổng mức giải thưởng cho các đội thi đấu là 1,5 tỷ đồng.
>>>Báo SGGP ghi nhận những hình ảnh tại giải đua ngựa vượt địa hình: