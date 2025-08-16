Xã hội

Hấp dẫn giải cưỡi ngựa vượt địa hình ở Lâm Đồng

SGGPO

Chiều 16-8, tại trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025.

Tham gia tranh tài có 20 vận động viên và 20 con ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước gồm: Câu lạc bộ ngựa Hà Nội; Câu lạc bộ Happy Ranch; Câu lạc bộ Red Lion; Câu lạc bộ Germ Garden; Câu lạc bộ Trường Lĩnh; Câu lạc bộ Lang Biang; Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; Câu lạc bộ Hồng Lam – Madagui; Câu lạc bộ Tín Max Horse Club.

IMG_3305.JPG
Nữ vận động viên điều khiển ngựa thi đấu trên đường đua. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các đội sẽ lần lượt tranh tài (1 nài 1 ngựa) trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800m.

Giải cũng nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới. Đồng thời, đóng góp vào nguồn lực thể thao tham dự SEA Games, thể thao phong trào cho tỉnh Lâm Đồng và Việt Nam.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă, Câu lạc bộ Happy Ranch; giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm, Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì; giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang, Câu lạc bộ Happy Ranch. Tổng mức giải thưởng cho các đội thi đấu là 1,5 tỷ đồng.

>>>Báo SGGP ghi nhận những hình ảnh tại giải đua ngựa vượt địa hình:

IMG_3272.JPG
IMG_3245.JPG
IMG_3282.JPG
IMG_3459.JPG
Các vận động viên lần lượt vượt qua 10 chướng ngại vật xuyên suốt phần thi. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3418.JPG
Đây là đường đua được đánh giá khá đẹp ở Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3370.JPG
Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3304.JPG
IMG_3262.JPG
IMG_3202.JPG
Sự kiện mở cửa tự do, thu hút đông đảo khán giả là người dân địa phương và du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3197.JPG
Du khách nước ngoài thích thú chụp ảnh với ngựa đua tại giải đấu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_3193.JPG
Giải nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới tại Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Madagui Lang Biang Dây cương Garden Happy Ngựa Cưỡi Cưỡi ngựa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn