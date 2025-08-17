Xã hội

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc ở Biển Đông

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 8 giờ ngày 17-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVQG
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVQG

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, PGS.TS, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 7 giờ ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển vịnh Bắc bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng 18-8, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan
Theo TTXVN

Từ khóa

TTDBKTTVQG Đảo Hải Nam Mai Văn Khiêm Áp thấp nhiệt đới Bắc Tây Bắc Đặc khu Hoàng Sa Hướng Tây Bắc Sức gió

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn