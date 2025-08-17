Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc ở Biển Đông

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 8 giờ ngày 17-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: TTDBKTTVQG

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, PGS.TS, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 7 giờ ngày 18-8, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển vịnh Bắc bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng 18-8, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

