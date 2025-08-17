Cảnh báo nguy cơ mưa lớn ở nhiều khu vực với cường suất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 17-8 đến đêm 18-8, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Nước ngập sâu các tuyến phố ở thành phố Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu: TTXVN

Từ ngày 17-8 đến ngày 18-8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm

Ngày và đêm 18-8, phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 17-8, khu vực Bắc bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 19-8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 16-8 và sáng 17-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 17-8 có nơi trên 90 mm như: trạm Mai Lâm (Thanh Hóa) 99,4 mm, trạm Hoàng Mai (Nghệ An) 147,8 mm, trạm Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 170 mm, trạm Hải An (Quảng Trị) 98,6 mm, trạm Cù Lao Chàm (thành phố Đà Nẵng) 160 mm...

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ 9 giờ 40 phút đến 14 giờ 40 phút ngày 17-8, các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm; Phú Thọ, Quảng Trị và thành phố Huế từ 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Chân Mộng, Đà Bắc, Đại Đồng, Đông Thành, Đức Nhàn, Dũng Tiến, Hiền Quan, Hợp Kim, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Động, Mường Hoa, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Âu Cơ, Phong Châu, Phú Thọ, Thống Nhất, Pà Cò, Phú Mỹ, Quảng Yên, Quy Đức, Sơn Lương, Tân Mai, Tân Pheo, Tân Sơn, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiên Lương, Tiền Phong, Trạm Thản, Văn Lang, Văn Miếu, Xuân Đài, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị (tỉnh Phú Thọ);

Hóa Quỳ, Mậu Lâm, Như Thanh, Nông Cống, Tân Ninh, Trung Chính, Xuân Bình, Xuân Thái, Yên Thọ; An Nông, Biện Thượng, Công Chính, Định Hòa, Định Tân, Hà Long, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Ngọc Trạo, Như Xuân, Quý Lộc, Sao Vàng, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trường Lâm, Vân Du, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Trường (tỉnh Thanh Hoá);

Bích Hào; Bạch Hà, Bạch Ngọc, Cát Ngạn, Châu Lộc, Đại Đồng, Đô Lương, Đông Hiếu, Giai Lạc, Hoa Quân, Hợp Minh, Kim Bảng, Lương Sơn, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hưng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Mai, Nghĩa Thọ, Tây Hiếu, Quan Thành, Quang Đồng, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân Kỳ, Thuần Trung, Vạn An, Vân Du, Văn Hiến, Vân Tụ, Xuân Lâm, Yên Thành; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Tiến, Con Cuông, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mậu Thạch, Minh Hợp, Môn Sơn, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Mường Quàng, Mỹ Lý, Nga My, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, Nhôn Mai, Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân (tỉnh Nghệ An);

Cổ Đạm, Hồng Lộc, Vũng Áng, Thạch Khê; Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Hương Khê, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hoành Sơn, Sông Trí, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Tùng Lộc; Cẩm Trung, Can Lộc, Đồng Lộc, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Thọ, Gia Hanh, Hà Linh, Hương Bình, Hương Sơn, Kim Hoa, Kỳ Khang, Mai Hoa, Hải Ninh, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang, Xuân Lộc (tỉnh Hà Tĩnh);

Cồn Tiên, Kim Phú, Tuyên Bình; Bến Quan, Dân Hóa, Đồng Lê, Hải Lăng, Hòa Trạch, Kim Điền, Minh Hóa, Nam Trạch, Đồng Sơn, Quảng Trị, Phong Nha, Tà Rụt, Tân Thành, Thượng Trạch, Trường Sơn, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị);

Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Phú Lộc; A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, Kim Long, Phong Điền, Phú Bài, Vinh Lộc (thành phố Huế).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 20 giờ ngày 16-8 đến 8 giờ ngày 17-8, khu vực các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mai Lâm (Thanh Hóa) 99,4 mm; Hoàng Mai (Nghệ An) 152 mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 128,4 mm; Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 170 mm ; Hải An (Quảng Trị) 98,8 mm, Tân Lâm (Quảng Trị) 68,2 mm; Thị trấn Phú Đa (Phú Vang - thành phố Huế) 54,6 mm, Bình Điền (thành phố Huế) 51,4 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

