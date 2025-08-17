Xã hội

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân xã đảo Long Sơn, TPHCM

Sáng 17-8, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), chủ đầu tư dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, phối hợp với UBND xã Long Sơn (TPHCM) và các đối tác tổ chức lễ khởi động chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần thứ 11 - năm 2025.

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn phối hợp với các đối tác tổ chức chương trình Chung tay chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Long Sơn, TPHCM
Hoạt động khám sức khỏe lần này dành cho cho người dân dân tại thôn 1 và thôn 2 xã Long Sơn. Đồng thời, LSP sẽ tổ chức đưa 20 người dân gặp vấn đề sức khỏe về hở van tim và đại tràng đến Phòng khám đa khoa Thiên Nam tại Phường Rạch Dừa, TPHCM, để thực hiện khám chuyên sâu. Chương trình cũng chú trọng nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát tờ hướng dẫn về cách phòng ngừa và phát hiện các bệnh về huyết áp và tiểu đường.

Ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, chia sẻ, LSP luôn tin rằng sức khỏe tốt là nền tảng của một cuộc sống tốt. Chung tay cùng với chính quyền địa phương và các đối tác tạo ra những tác động tích cực lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân xã Long Sơn.

Chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở các buổi khám sức khỏe tổng quát mà còn thực hiện kiểm tra chuyên sâu cho 20 trường hợp gặp vấn đề sức khỏe về hở van tim và đại tràng. LSP hy vọng mọi người dân gặp vấn đề về sức khỏe đều sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế phù hợp và kịp thời.

Kể từ khi được khởi xướng vào năm 2017, tính cả hoạt động trong năm nay, LSP đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho hơn 3.300 người dân xã Long Sơn, với tổng kinh phí khoảng 7,3 tỷ đồng. Những nỗ lực không ngừng này là minh chứng rõ nét cho cam kết của LSP cùng đồng hành với chính quyền địa phương và các đối tác, hướng đến mục tiêu mang lại một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho tất cả mọi người.

PHÚ NGÂN

