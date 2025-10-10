Bán vé trực tuyến tàu liên vận đi Trung Quốc

Ngày 9-10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức triển khai bán vé trực tuyến (online) tuyến tàu khách liên vận quốc tế từ ga Gia Lâm đi các ga trên tuyến Gia Lâm (Việt Nam) - Nam Ninh (Trung Quốc).

Tàu liên vận Trung Quốc - Việt Nam

Hành khách mua vé trực tuyến trên website https://dsvn.vn của đường sắt Việt Nam. Sau khi hoàn tất đặt vé và thanh toán, hành khách sẽ nhận được biên lai thu tiền điện tử. Hành khách cần đến ga tàu trước khoảng 1 giờ so với giờ tàu chạy, xuất trình hộ chiếu có thị thực và biên lai thu tiền để làm thủ tục nhận vé.

Hiện ngành đường sắt đang tiếp tục làm việc với đường sắt Trung Quốc để mở rộng phương thức bán vé online cho hành khách mua vé tàu liên vận quốc tế đi qua ga Nam Ninh, đến các ga: Quế Lâm Bắc, Hoành Dương, Trường Sa, Trịnh Châu, Bắc Kinh Tây (Trung Quốc).

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, thống kê lượng khách đi tàu liên vận quốc tế cho thấy, hành khách Việt Nam chiếm 20%, Trung Quốc chiếm 75%, các nước khác 5%.

BÍCH QUYÊN