Khánh Hòa gỡ lệnh cấm biển

Đến nay, bão số 15 đã suy yếu và di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 1-12, UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo về việc kết thúc lệnh cấm biển sau thời gian không cho phép tàu thuyền hoạt động trên biển để ứng phó cơn bão số 15.

Theo đó, do diễn biến phức tạp của bão số 15 trên Biển Đông, từ 7 giờ ngày 27-11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm biển. Đến nay, bão số 15 đã suy yếu và di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Theo đề nghị của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND tỉnh thông báo kết thúc lệnh cấm biển. Tất cả hoạt động trên biển được phép trở lại bình thường kể từ 9 giờ ngày 1-12.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường, đặc khu ven biển và các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện; đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân không di chuyển vào vùng nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động trên biển.

TIẾN THẮNG

