Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Ngày 1-12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB) tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5-12-1945 – 5-12-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Dự lễ còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên...

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách của NXB

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB đã ôn lại truyền thống vẻ vang của NXB, đồng thời nhấn mạnh, 80 năm qua, NXB không chỉ ghi dấu trong lịch sử xuất bản cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành một phần không thể tách rời trong lịch sử tư tưởng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành nền tảng tư tưởng, lý luận, định hình hệ giá trị tinh thần và củng cố niềm tin xã hội vào con đường phát triển đất nước mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, NXB ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy, là cơ quan xuất bản sách lý luận, chính trị nòng cốt của Đảng và Nhà nước; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, không ngừng đổi mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. NXB luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua các ấn phẩm của NXB, các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm khoa học và các hoạt động tuyên truyền đã chủ động định hướng dư luận, bảo vệ tính đúng đắn, cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh làm thất bại các âm mưu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, thành tựu to lớn mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của NXB đã đạt được trong 80 năm qua, thể hiện qua những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng.

Về nhiệm vụ của NXB trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ một số định hướng lớn: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác biên tập, xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị, bảo đảm sự chuẩn mực, khoa học, hiện đại và lan tỏa sâu rộng, sâu sắc về lý luận, đồng thời phải đảm bảo sự gần gũi, dễ tiếp nhận với độc giả; đẩy mạnh và nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học... Mỗi trang sách phải là một “hàng rào tư tưởng”, mỗi công trình phải là một “pháo đài lý luận”, có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và bằng sự thật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên cờ truyền thống của NXB

Nhấn mạnh 80 năm là một chặng đường vẻ vang và cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường mới, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động của NXB sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho NXB.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

VĨNH XUÂN