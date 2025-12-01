Hoàn thành hành trình khoan 4 nhà ga ngầm Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội

Ngày 1-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết, sáng cùng ngày, máy đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) số 1, với tên gọi “Thần tốc”, đã chính thức về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 (metro) Nhổn - ga Hà Nội.

TBM số 1 bắt đầu hành trình từ ga S9 (Kim Mã) vào ngày 30-7 và đến nay đã hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm, đi qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).

Cửa hầm ga S12- ga Hà Nội trước thời điểm máy TBM số 1 - "Thần tốc" khoan qua

Đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, công nghệ đào hầm TBM được vận hành thi công xuyên lòng đất đô thị trung tâm, đi qua những khu vực có mật độ dân cư, hạ tầng kỹ thuật và di sản văn hóa đặc biệt. Hành trình của “Thần tốc” đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công đoạn ngầm dài gần 4 km của dự án, đồng thời mở ra cột mốc mới trong năng lực thi công công trình ngầm đô thị tại Việt Nam.

Máy TBM số 1- "Thần tốc" khoan vào vào ga S`12- ga Hà Nội

Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban MRB, trong suốt những tháng qua, TBM số 1 đã hoạt động an toàn, lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường, đảm bảo an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt là khi đi qua các khu vực đông dân cư và có nhiều công trình di sản. Sau khi kết thúc khoan tại ga S12 - ga Hà Nội, phần đầu khoan của các máy TBM số 1 sẽ được tháo dỡ tại ga này, hệ thống thiết bị phụ trợ còn lại sẽ được kéo trở về và tiếp tục tháo dỡ tại ga S9 - Kim Mã.

Đông đảo kỹ sư và công nhân chứng kiến thời điểm TBM số 1- "Thần tốc" khoan tới ga S12

Đại diện MRB cũng cho biết, quá trình thi công thành công đã góp phần khẳng định năng lực của kỹ sư và nhà thầu trong nước khi phối hợp với chuyên gia quốc tế, từ đó tạo nền tảng vững chắc để người Việt làm chủ các công nghệ thi công hạ tầng phức tạp. Song song với đó, máy TBM2 - "Táo bạo" cũng đang nỗ lực thi công đoạn hầm còn lại. TBM2 đang tiếp tục hành trình tới ga S11.

Tính đến ngày 1-12, tiến độ thi công tổng thể gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm của dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội đạt hơn 72%. Sau cột mốc TBM1 về đích, đại diện MRB sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ đoạn ngầm còn lại, bảo đảm chất lượng – an toàn – hiệu quả để sớm đưa toàn tuyến vào vận hành.

QUỐC KHÁNH