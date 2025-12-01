Nhiều đơn vị xuất bản và phát hành cùng hướng về miền Trung

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều đơn vị xuất bản và phát hành trong nước đã kịp thời có những hoạt động thiết thực nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa) đã và đang tổ chức 3 chương trình hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại nặng do mưa lũ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Cụ thể, trong ngày 29-11, Fahasa đã trao 1.500 thùng hàng với tổng trị giá 500 triệu đồng cho 500 hộ gia đình ở tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Mỗi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được 2 thùng quần áo, 1 thùng vật dụng và thực phẩm thiết yếu. Ngoài ra, Fahasa còn quyên góp nội bộ được 500 triệu đồng, trao tặng cho 100 nhân viên nhà sách ở tỉnh có nhà bị ngập và thiệt hại nặng. Những nhân viên trực tiếp bị thiệt hại nặng sẽ được nhận 10 - 20 triệu đồng.

Công ty CP Phát hành sách TPHCM (Fahasa) mang quà đến với bà con vùng lũ

Từ ngày 1 đến 5-12, Fahasa tiếp tục triển khai, trao tặng 3.000 phần quà với tổng trị giá 1,8 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường bị thiệt hại nặng ở Khánh Hòa và Đắk Lắk. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm ba lô, 10 cuốn tập và bộ dụng cụ học sinh. Trước đó, vào đầu tháng 11, Fahasa đã tặng 1.500 phần quà cho 1.500 em học sinh thuộc tỉnh Nghệ An và TP Huế.

Người dân xúc động nhận quà tặng từ Fahasa

Đặc biệt, trong đợt mưa lũ ngày 18-11 khiến nước ngập tới 1,5m tại Nhà sách Vạn Trí (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk). Nhà sách có diện tích sàn hơn 200m2 đã ngập sâu trong nước. Toàn bộ quầy, kệ sách đều làm bằng gỗ, ngâm nước, ngập bùn đất lâu đã hư hại nặng. Ước tính tổng thiệt hại về tài sản lên đến 5 tỷ đồng.

Thiệt hại tại Nhà sách Vạn Trí ước tính lên đến 5 tỷ đồng

Nhiều cá nhân và đơn vị thuộc Hội Xuất bản Việt Nam đã chung tay đóng góp, chia sẻ khó khăn đến Nhà sách Vạn Trí như: Câu lạc bộ Phát hành sách miền Nam, Megabook, Công ty Văn hóa Hương Trang, Huy Hoàng Books, Nhã Nam, Saigon Books, Zen Books, Đinh Tị Books, First News - Trí Việt… Tính đến ngày 1-12, đã có hơn 422 triệu đồng được các cá nhân và đơn vị gửi đến Nhà sách Vạn Trí.

Bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ với bà con miền Trung bị mưa lũ thông qua đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Trong chương trình ra mắt tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo mới đây, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, NXB Trẻ đã ủng hộ 100 triệu đồng, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ủng hộ 80 triệu đồng. Đầu tháng 11, bằng việc đấu giá thành công ấn bản đặc biệt số 1 của Văn Mới 10 năm 2015-2025 với mức giá 92 triệu đồng, Công ty CP Văn hóa Đông A đã chuyển số tiền này đến Hội Xuất bản Việt Nam để hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Ấn bản đặc biệt số 1 của "Văn mới 10 năm 2015-2025" được đấu giá với số tiền 92 triệu đồng

Trước đó, Hội Xuất bản Việt Nam đã kêu gọi các hội viên quyên góp, cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại vùng bão lũ. Nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành, hội viên tập thể và cá nhân đã cùng quyên góp ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái. Giữa tháng 11, đoàn công tác Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện chương trình trao tặng quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 và 12 gây ra tại 3 xã Lộc An, Dương Nỗ và Quảng Điền thuộc TP Huế.

HỒ SƠN