Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam tại tỉnh Gia Lai

Ngày 1-12, đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã đến thăm, tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai; đồng thời trao bảng tượng trưng về chương trình trao quà, học bổng và áo ấm dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Đón tiếp đoàn công tác Báo SGGP có đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL; Võ Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cùng các lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai. Về phía Báo SGGP có Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương cùng đại diện các phòng, ban.

Đoàn công tác của Báo SGGP trao tặng bản đồ cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tỉnh Gia Lai

Tại buổi trao tặng, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương cho biết, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP đã ký hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ TN-MT) để tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, phục vụ biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngay sau đó, Báo SGGP phối hợp các nhà tài trợ in và phát hành 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc; đồng thời tặng bản đồ đến 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM.

Việc in tặng bản đồ nhằm giúp người dân, cơ quan, đơn vị tiếp cận nguồn thông tin chính thống về sắp xếp địa giới đơn vị hành chính các tỉnh, thành theo Nghị quyết 202/2025/QH15.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng bản đồ cho đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Để tiếp nối chương trình, Báo SGGP tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình “Trao tặng bản đồ đất nước - Tự hào dấu ấn non sông” với khẩu hiệu “Tổ quốc trong tim – Bản đồ trong tay” nhằm mở rộng việc trao tặng đến lãnh đạo 34 tỉnh, thành và bạn đọc cả nước.

"Gia Lai là địa phương đầu tiên mà Báo SGGP chọn để khởi động chương trình. Dịp này, Báo SGGP gửi tặng 26 bản đồ khổ lớn (70x100cm, in ép gỗ, khung inox) đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành của tỉnh", Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương thông tin.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cũng thông tin về kế hoạch hai chương trình an sinh xã hội “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” tại Gia Lai. Ngày 2-12, đoàn công tác cùng các nhà tài trợ sẽ trao hàng trăm phần quà, học bổng và áo ấm cho học sinh Trường THCS Cát Tường (xã Xuân An).

Đoàn công tác Báo SGGP cũng thông tin, trao bảng tượng trưng kế hoạch, chương trình từ thiện, xã hội của Báo SGGP tại tỉnh Gia Lai

Trước đó, ngày 1-11-2025, chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” đã trao tặng công trình “Thư viện xanh”, “Nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu học Mỹ Cát (xã An Lương), cùng 31 suất học bổng và 456 áo ấm cho học sinh khó khăn, tổng giá trị là 320 triệu đồng.

Theo bà Bùi Thị Hồng Sương, sau hơn hai năm triển khai, chương trình đã vận động hơn 32 tỷ đồng, thực hiện tại 33 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành. Bên cạnh đó, Báo SGGP tiếp tục phát động chương trình “Áo ấm đến trường” nhằm hỗ trợ chăm lo sức khỏe cho học sinh vùng khó khăn. Mỗi chiếc áo là sự sẻ chia, tiếp sức để các em đến lớp an toàn và ấm áp hơn.

Báo SGGP tổ chức trao quà, học bổng, áo ấm cho các em học sinh ở vùng thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Dịp này, Báo SGGP phát động chương trình trao tặng bản đồ Việt Nam đến 34 tỉnh, thành cả nước

Tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm Trong buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang ghi nhận sự đồng hành bền bỉ của Báo SGGP trong suốt quá trình phát triển của tỉnh. Đồng chí cho biết, Báo SGGP nhiều năm qua đã kịp thời tuyên truyền hoạt động của chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận xã hội; đồng thời có cả những bài biểu dương, động viên lẫn những bài phản biện sâu sắc, nhưng đều mang tính xây dựng, góp phần minh bạch hoạt động chính quyền và nâng cao dân chủ trong đời sống xã hội. Đồng chí Lâm Hải Giang trao đổi với Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương tại buổi làm việc Cảm ơn món quà ý nghĩa từ Báo SGGP, đồng chí Lâm Hải Giang nhấn mạnh, tấm bản đồ Việt Nam 2025 được trao tặng có giá trị đặc biệt trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và chấm dứt hoạt động chính quyền cấp huyện để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đây là cuộc sắp xếp đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn hệ thống. Bản đồ mới giúp Gia Lai nhận diện rõ kết quả sắp xếp, đồng thời củng cố tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đánh giá cao hoạt động xã hội – từ thiện của Báo SGGP, nhất là hỗ trợ học sinh trong bối cảnh địa phương vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 13 và trận lũ lịch sử. Ông cho rằng, những phần quà của Báo SGGP là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm nghị lực để học sinh và người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

NGỌC OAI - VIỆT NGA