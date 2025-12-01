TPHCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất lần đầu

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Khu đất tại Bến cảng Nhà Rồng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc (hoặc quyền Giám đốc) Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND 168 UBND phường, xã, đặc khu sẽ là thành viên Hội đồng thẩm định Bảng giá đất.

Hội đồng thẩm định Bảng giá đất có nhiệm vụ thẩm định Bảng giá đất TPHCM theo quy định của pháp luật; được sử dụng con dấu của UBND TPHCM để hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng Thẩm định bảng giá đất sẽ quyết định thành lập Tổ giúp việc của hội đồng. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc (nếu có) được thực hiện theo quy định.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã gửi công văn đến các sở, ngành liên quan lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Nghị quyết của HĐND TPHCM quy định về Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Bảng giá đất này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp cụ thể: Tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở; người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; Tính thuế sử dụng đất; Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

THANH HIỀN