Lâm Đồng: Di dời khẩn cấp 6 hộ dân ở xã D’ran do sạt lở

Chiều 1-12, UBND xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã di dời khẩn cấp 6 hộ dân sau khi xảy ra vụ sạt lở ngay khu vực cầu Đơn Dương, thôn 1, xã D’Ran.

Ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã D’ran cho biết, khu vực cầu Đơn Dương vừa bị sạt lở từng bị nước lũ gây ngập nặng hồi cuối tháng 11 vừa qua. Sáng 1-12, vị trí trên xảy ra sạt lở, làm sập một phần căn nhà ven sông Đa Nhim.

Khu vực sạt lở ngày 1-12 sau khi nước sông Đa Nhim rút

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã D’ran đã huy động lực lượng hỗ trợ 6 hộ dân di dời đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng lập hàng rào và biển cảnh báo, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Liên quan đến vụ sạt lở trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã yêu cầu xã D’ran tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc. Đối với các trường hợp nhà dân bị ảnh hưởng, địa phương tiến hành đánh giá, đề xuất phương án hỗ trợ ngay.

Có 6 hộ dân ven sông Đa Nhim qua địa bàn xã D'ran phải di dời để đảm bảo an toàn

Như Báo SGGP thông tin, trong đợt mưa lũ vừa qua, xã D’ran là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh Lâm Đồng với tổng thiệt hại ước tính khoảng 440 tỷ đồng. Trong đó, có 17 căn nhà bị sập, nhiều khu vực có dấu hiệu sạt lở. Trước mắt, địa phương đã hỗ trợ 40 triệu đồng/trường hợp có nhà sập.

Hiện trường vụ sạt lở

ĐOÀN KIÊN