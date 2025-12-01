TPHCM đào tạo cán bộ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị

Metro số 1 hoạt động phục vụ người dân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký ban hành quyết định số 2962/QĐ-UBND triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đề án, thành phố đặt mục tiêu hình thành lực lượng cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên gia có trình độ cao, đủ khả năng làm chủ kỹ thuật - công nghệ đường sắt đô thị theo chuẩn UITP, UIC, IRSE. Nội dung đào tạo tập trung vào các nhóm lĩnh vực cốt lõi như: kỹ thuật hạ tầng - công trình, tín hiệu - điều khiển, cấp điện - điện khí hóa, vận hành - khai thác, quản lý dự án, quy hoạch đô thị - TOD, an toàn và môi trường.

Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực hoạch định chính sách, quản lý nhà nước và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như BIM, GIS, AI, tự động hóa trong đào tạo và thực tiễn vận hành metro.

Đề án hướng đến xây dựng một hệ thống đào tạo chuẩn hóa, bài bản, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế. TPHCM đặt mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, từng bước hình thành đội ngũ kỹ sư và chuyên viên có khả năng làm chủ kỹ thuật, công nghệ và vận hành metro một cách độc lập.

TPHCM đào tạo cán bộ phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đề án triển khai đào tạo dài hạn trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tương đương dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch hoặc có nhu cầu chuyên môn sâu. Bồi dưỡng ngắn hạn gồm bồi dưỡng tổng quan cho lãnh đạo cấp cao và bồi dưỡng nâng cao cho lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên, kỹ sư trong lĩnh vực đường sắt đô thị.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm chiến lược phát triển metro, khung pháp lý, tài chính - đầu tư, quy hoạch TOD, kỹ thuật công trình, công nghệ tín hiệu - điều khiển, vận hành đoàn tàu, quản lý an toàn, kiểm soát rủi ro, mô phỏng vận hành và quản trị dự án.

Đối với cán bộ quản lý nhà nước về đường sắt đô thị (60 người), từ nay đến năm 2030 có khoảng 50% được đào tạo chuyên sâu, trong đó 5 -10 người đạt trình độ thạc sĩ. Giai đoạn 2030 - 2035 có khoảng 80% được đào tạo chuyên sâu, trong đó có 30% thạc sĩ, 10% học tiến sĩ. Giai đoạn 2035 - 2045 có 100% chuẩn hóa, trong đó, trên 50% có bằng thạc sĩ, 10 -20% có bằng tiến sĩ.

Cán bộ quản lý dự án đường sắt đô thị giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ đào tạo 160 người, 50% được đào tạo chuyên sâu, trong đó, 10-15 người học thạc sĩ. Giai đoạn từ 2030 - 2035 có khoảng 80% được đào tạo chuyên sâu, trong đó 30% học thạc sĩ, 10% học tiến sĩ. Giai đoạn 2035 - 2045 có khoảng 100% đào tạo chuyên sâu, tối thiểu 50% có bằng thạc sĩ, 20% có bằng tiến sĩ. 100% lãnh đạo liên quan trực tiếp sẽ tham gia bồi dưỡng tổng quan và nâng cao hằng năm.

Mỗi năm, TPHCM phấn đấu đưa tối thiểu 50% cán bộ thuộc hệ thống quản lý đường sắt đô thị tham gia các chương trình học tập – tham quan tại nước ngoài, nhằm cập nhật công nghệ, kinh nghiệm quản lý và vận hành metro hiện đại.

Đề án được chia theo các giai đoạn 2025 -2030, 2030 -2035 và 2035-2045, đi kèm cơ chế đánh giá thường xuyên để điều chỉnh phù hợp với tiến độ đầu tư các tuyến metro và nhu cầu nhân lực thực tế. Thành phố yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công, vận hành metro chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nội bộ, bảo đảm lực lượng lao động được cập nhật công nghệ mới và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

QUỐC HÙNG