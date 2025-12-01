Đà Nẵng: Cháy lớn tại một bãi xe chở hàng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang nỗ lực khống chế một đám cháy lớn xảy ra tại bãi xe chở hàng thuộc thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng).

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-12, người dân thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) hoảng hốt khi phát hiện cột khói đen bốc cao, lửa bùng phát dữ dội tại một bãi xe chở hàng trên địa bàn xã.

Người dân cho biết, trước thời điểm cháy, một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực bãi xe, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát kèm theo mùi khét. Đứng cách xa đám cháy nhiều cây số (như cầu Cẩm Lệ), người dân vẫn có thể nhìn thấy cột khói đen kịt bốc lên.

Toàn cảnh đám cháy tại thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Đà Nẵng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, ngăn chặn không cho lửa lan sang khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy

Phạm vi hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt, nhiều tuyến đường lân cận tạm thời hạn chế người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên từ đám cháy

PHẠM NGA