Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3 đến 9-12-2025)

SGGPO

Từ ngày 3 đến 9-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...01078 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...93749 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...92112 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...18579 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...80225 (CK): 200.000đ, Nguyen Xuan Huong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vu Quang Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bs Nguyen Huu Tho Bv Nha Be (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Ngo Chi Hieu (CK): 100.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Pham Thi Kim Phuong (CK): 200.000đ, Bach Thi Nga (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Nhu (CK): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Bạn đọc: 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Phen CHTNXP P.Tan Binh (CK): 500.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Chu Hong Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Le Van Sang (CK): 5.000.000đ, Co kim Thanh-P.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...85014 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...81203 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Pham Thi Thu Duyen (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Nga (CK): 300.000đ, Phan Thi Kim Khanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Thieu Thi Phi Loan (CK): 3.000.000đ, Pham Chinh Ai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...68866 (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Vo Thi Kim Phuong (CK): 1.000.000đ, Dong Quang Dung (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Van (CK): 1.500.000đ, Nguyen Thi Le Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...67006 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...83867 (CK): 100.000đ, Cuu HS khoa 80-83 truong THPT Nghia Hanh (CK): 5.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...70963 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...08011 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...46892 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...89908 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...29027 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...49997 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...55140 (CK): 300.000đ, Huynh Nhut Tan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...33387 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...59211 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...46671 (CK): 32.446đ, Bạn đọc TK số ...23793 (CK): 200.000đ, Tran Thi Thanh Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...74413 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...78015 (CK): 100.000đ, Trinh Dinh Thuy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...55555 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...67110 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số ...66655 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...42611 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...68668 (CK): 300.000đ, Truong Thi Bich Loan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...46198 (CK): 300.000đ, Trinh Thi Thuy Hong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...97899 (CK): 300.000đ, Tran Quoc Khanh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huy Hung (CK): 500.000đ, Pham Thi Xoan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88525 (CK): 100.000đ, Ha Thanh Tan (CK): 1.000.000đ, Nguyen Cong Tuan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...46012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...73733 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...49737 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...18497 (CK): 300.000đ, Phan Thi Duc (CK): 200.000đ, Nguyen Anh Tuyet (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ngo Thi Hong Nhung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...58700 (CK): 300.000đ, Nguyen Xuan Khanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Le Minh Nhut (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...30809 (CK): 1.000.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Thuy Anh (CK): 500.000đ, Truong Thi Dam (CK): 200.000đ, Trinh Truong Trung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Do Tuan (CK): 1.000.000đ, To Xuan Truong (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46962 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Xuyen (CK): 50.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Hoang Gia Binh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...76114 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...02862 (CK): 100.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Ngo Thi Thu Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...85487 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...02259 (CK): 200.000đ, Hoang Cao Khai (CK): 500.000đ, Tran Van Hieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Trinh Hoang Ngoc Ha (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hy Hung (CK): 200.000đ, Vo Tien Dung (CK): 200.000đ, Hoang Minh (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Ho Thi Thuy (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Dinh Truong Giang (CK): 300.000đ, Nguyen Phan Ngoc Phung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, HDH Quang Ngai KV BRVT (CK): 10.000.000đ, Pham Kim Tuyen (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Nguyễn Hoàng Phúc-Thiện Hạnh (Đoàn Thị Điểm, TP.HCM): 20.000.000đ, Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội): 500.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Lan Chi (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...10888 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35674 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Tue Nha Phuong (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ,

Ủng hộ chương trình "Áo ấm đến trường": Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu (CK): 210.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, phường Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, phường Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ,

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Gia đình Lê Ngọc Thiện - Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TPHCM (CK): 20.000.000đ, Cô Minh (TPHCM): 5.000.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip: 4.000.000đ, Gia đình Lê Ngọc Thiện - Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP.HCM (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, be Tom (CK): 1.000.000đ, Huynh Vuong Nhat Hoa (CK): 10.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Van Huy (CK): 100.000đ, Le Thi Loan (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Quynh Trang (CK): 100.000đ, Cao Thi Phuong (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Thang (CK): 20.000đ, Ngo Van Hiep (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dong Van Phuoc (CK): 50.000đ, Dinh Thanh Trung (CK): 200.000đ, Luu Ngoc Minh Khanh (CK): 1.000.000đ, Bui Thanh Tam (CK): 2.000.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 300.000đ, Son Thi Ngoc Hue (CK): 100.000đ, Dinh Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Bảng vàng Quỹ từ thiện xã hội Bảng vàng Quỹ XHTT tuần lễ từ 03 đến 09-12-2025

