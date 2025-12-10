Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3 đến 9-12-2025)

Từ ngày 3 đến 9-12-2025, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Vo Thi Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...01078 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...93749 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...92112 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...18579 (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...80225 (CK): 200.000đ, Nguyen Xuan Huong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vu Quang Binh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bs Nguyen Huu Tho Bv Nha Be (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Ngo Chi Hieu (CK): 100.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Pham Thi Kim Phuong (CK): 200.000đ, Bach Thi Nga (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Nhu (CK): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Bạn đọc: 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 1.000.000đ, Ngo Thi Phen CHTNXP P.Tan Binh (CK): 500.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Chu Hong Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Le Van Sang (CK): 5.000.000đ, Co kim Thanh-P.Go Vap (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Do Phung Xuan Nhan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...46004 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...85014 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...81203 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Pham Thi Thu Duyen (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thuy Nga (CK): 300.000đ, Phan Thi Kim Khanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Thieu Thi Phi Loan (CK): 3.000.000đ, Pham Chinh Ai (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...68866 (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Vo Thi Kim Phuong (CK): 1.000.000đ, Dong Quang Dung (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh Van (CK): 1.500.000đ, Nguyen Thi Le Hang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...67006 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...83867 (CK): 100.000đ, Cuu HS khoa 80-83 truong THPT Nghia Hanh (CK): 5.000.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...70963 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...08011 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...46892 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...89908 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...29027 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...49997 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...55140 (CK): 300.000đ, Huynh Nhut Tan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...33387 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...59211 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...46671 (CK): 32.446đ, Bạn đọc TK số ...23793 (CK): 200.000đ, Tran Thi Thanh Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...74413 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Lien (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...78015 (CK): 100.000đ, Trinh Dinh Thuy (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...55555 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...67110 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số ...66655 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...42611 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...68668 (CK): 300.000đ, Truong Thi Bich Loan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...46198 (CK): 300.000đ, Trinh Thi Thuy Hong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...97899 (CK): 300.000đ, Tran Quoc Khanh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Huy Hung (CK): 500.000đ, Pham Thi Xoan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88525 (CK): 100.000đ, Ha Thanh Tan (CK): 1.000.000đ, Nguyen Cong Tuan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...46012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...73733 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...49737 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...18497 (CK): 300.000đ, Phan Thi Duc (CK): 200.000đ, Nguyen Anh Tuyet (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ngo Thi Hong Nhung (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...58700 (CK): 300.000đ, Nguyen Xuan Khanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Le Minh Nhut (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...30809 (CK): 1.000.000đ, Luong Phu Le (CK): 200.000đ, Thuy Anh (CK): 500.000đ, Truong Thi Dam (CK): 200.000đ, Trinh Truong Trung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Do Tuan (CK): 1.000.000đ, To Xuan Truong (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46962 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Xuyen (CK): 50.000đ, Bui Van Phuoc (CK): 500.000đ, Hoang Gia Binh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...76114 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...02862 (CK): 100.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Ngo Thi Thu Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...85487 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...02259 (CK): 200.000đ, Hoang Cao Khai (CK): 500.000đ, Tran Van Hieu (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Trinh Hoang Ngoc Ha (CK): 2.000.000đ, Nguyen Hy Hung (CK): 200.000đ, Vo Tien Dung (CK): 200.000đ, Hoang Minh (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 10.000.000đ, Ho Thi Thuy (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Dinh Truong Giang (CK): 300.000đ, Nguyen Phan Ngoc Phung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, HDH Quang Ngai KV BRVT (CK): 10.000.000đ, Pham Kim Tuyen (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Nguyễn Hoàng Phúc-Thiện Hạnh (Đoàn Thị Điểm, TP.HCM): 20.000.000đ, Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội): 500.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Lan Chi (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...10888 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35674 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...40027 (CK): 1.500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp gia đình anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Phạm Văn Hùng HCCG 25-55 (17-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Van Huynh+Pham Thi Bac (CK): 50.000đ.

Giúp anh A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Tran Tue Nha Phuong (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình anh Phan Văn Mỹ HCCG 25-54 (03-11-2025): Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ,

Ủng hộ chương trình "Áo ấm đến trường": Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu (CK): 210.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, phường Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Cty TNHH SXTM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, phường Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ,

Ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt: Gia đình Lê Ngọc Thiện - Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TPHCM (CK): 20.000.000đ, Cô Minh (TPHCM): 5.000.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip: 4.000.000đ, Gia đình Lê Ngọc Thiện - Lương Nhữ Học, phường Chợ Lớn, TP.HCM (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, be Tom (CK): 1.000.000đ, Huynh Vuong Nhat Hoa (CK): 10.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Van Huy (CK): 100.000đ, Le Thi Loan (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Quynh Trang (CK): 100.000đ, Cao Thi Phuong (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Thang (CK): 20.000đ, Ngo Van Hiep (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Dong Van Phuoc (CK): 50.000đ, Dinh Thanh Trung (CK): 200.000đ, Luu Ngoc Minh Khanh (CK): 1.000.000đ, Bui Thanh Tam (CK): 2.000.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 300.000đ, Son Thi Ngoc Hue (CK): 100.000đ, Dinh Thi Hai Yen (CK): 50.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.