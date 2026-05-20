Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 13-5 đến 19-5-2026)

Từ ngày 13-5 đến 19-5-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-5-2026): Bà Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TPHCM): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Pham Thanh Dat (CK): 50.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Kim Chi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...08151 (CK): 1.000.000đ, Le Ngoc Lan (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-0

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-0

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-5-2026): Tăng Thị Xuân Kim (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...08363 (CK): 200.000đ, Trinh Minh Dong (CK): 100.000đ, LPT (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Be Nga Thu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...54263 (CK): 400.000đ, Pham Thi Hai (CK): 500.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...27339 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...68689 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (7-5-2026): Lê-Phúc-Anh (P.Diên Hồng, TPHCM): 1.000.000đ, Vu Thi Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, LPT (CK): 25.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-4-2026): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (6-4-2026): Bạn đọc (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...79271 (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-1-2026): Bạn đọc (CK) 400.000đ.

Giúp anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Bạn đọc (CK): 200.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa Toshiko (CK): 120.000.000đ.

Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam: Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Gia đình Kỷ lục gia Hồ Đại Phước (Âu Cơ, phường Bảy Hiền, TPHCM): 2.000.000đ, Pham Hong Van (CK): 1.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

