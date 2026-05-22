Trao 20 suất học bổng tiếp sức học viên khuyết tật vượt khó

Ngày 22-5, Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục Miền Nam (CLB), gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Trao hạnh phúc - Thắp sáng niềm tin” tại Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm Thành phố.

Dịp này, gia đình cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ trao tặng 20 suất học bổng đến các bạn học viên của trung tâm có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, chăm ngoan.

Ông Nguyễn Hữu Châu cùng tô màu với các học viên

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB, con trai trưởng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ, bày tỏ sự trân trọng trước nghị lực của các học viên và sự tận tâm của đội ngũ giáo viên tại trung tâm. Đồng thời cho biết hoạt động “Trao hạnh phúc – thắp sáng niềm tin” đã được duy trì nhiều năm qua nhằm chăm lo, động viên các học viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Ông cho rằng đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái và mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

20 suất học bổng được trao đến các học viên có hoàn cảnh khó khăn của trung tâm

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc trung tâm chia sẻ: “20 suất học bổng trao tặng hôm nay không chỉ đơn thuần là giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn. Đó là sự khích lệ, là niềm tin để các em thêm vững bước; là thông điệp yêu thương giúp các em cảm nhận được rằng các em không hề đơn độc trên hành trình của mình”.

Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh cho biết, Trung tâm bảo trợ, dạy nghề và tạo việc làm Thành phố đang tổ chức giảng dạy cho hơn 586 em, với khoảng 338 em khuyết tật trí tuệ, thần kinh, tâm thần; 28 em khuyết tật vận động; 63 em khuyết tật nghe nói, câm điếc…

CẨM NƯƠNG