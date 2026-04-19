Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 8-4 đến 14-4-2026)

Từ ngày 8-4 đến 14-4-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp ông Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Tăng Văn Xuân (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 500.000đ, Do Thi Kim Loan (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Xã Bà Điểm, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Co Binh (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp bệnh nhân vô danh tại Bệnh viện nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp ông Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Le Thi Minh Hai (CK): 2.000.000đ, Phung Quang Lam (CK): 100.000đ.

Giúp ông A Viết Thìn HCCG 25-54B (10-11-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ chương trình "Áo ấm đến trường": Cầu thủ Sebastiao Alexandre: 100.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tiêu Hà 300.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 100.000đ, Nguyen Thu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Ksor Navi (CK): 25.000đ, Nguyen Nhat Tien (CK): 50.000đ, Bui Boi Thi (CK): 1.000.000đ, Nguyen Cam Huong (CK): 100.000đ, Luong Thu An (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

