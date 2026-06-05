Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 27-5 đến 2-6-2026)

Từ ngày 27-5 đến 2-6-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Gia đình họ Lâm: 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Mai Son (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Huyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...10562 (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...26015 (CK): 1.000.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Duong Dinh Ba (CK): 1.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 1.000.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Bạn đọc (TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Phung Van Khoi (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84581 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...29005 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...12006 (CK): 300.000đ, Chi Trang (CK): 500.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...20311 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Pham Tuyet Nga (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Pham Tan Dung (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Van Huynh (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK) 250.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Duong Dinh Ba (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...39688 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...51695 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...51695 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Thuan (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Bạn đọc TK số ...79271 (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp chị Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Bạn đọc (P.Tân Phú, TPHCM): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Bạn đọc (P.Tân Phú, TPHCM): 1.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hanh (CK): 100.000đ, Dao Thi Minh Phuong (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 30.000đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 100.000đ, Nguyen Duy Duc (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Cham (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 100.000đ, Nguyen Phuoc Viet (CK): 50.000đ, GDTNT (CK): 600.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Ha Thi Tra Giang (CK): 200.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Nguen Thi Thu Huyen (CK): 100.000đ, Luong Thi Ngoc Ut (CK): 500.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Ngo Tran Hong Hanh (CK): 900.000đ, Truong Khanh Linh (CK): 50.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 50.000đ, Trinh Nhu Quynh (CK): 12.000đ, Ha Trung Tinh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Ngan (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 20.000đ, Dam Thi Phuong Anh (CK): 100.000đ, Tran Giang Thanh (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Du (CK): 200.000đ, Nguyen Linh Chi (CK): 100.000đ, Diep Van Du (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Hanh Ngan (CK): 300.000đ, Ngo Tran Trung Phat (CK): 400.000đ, Tran Minh Dang (CK): 100.000đ, TNT GD (CK): 100.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Truong Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nham (CK): 200.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 200.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, An danh (CK): 10.000đ, Bui Van Nghi (CK): 500.000đ, Do Thi My Le (CK): 30.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 72.000đ, Nguyen Trong Hieu (CK): 50.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 100.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 200.000đ, Luu Tien Ai (CK): 500.000đ, Mach Quoc Thanh (CK): 1.100.000đ, Nguyen Thi Phuong Duyen (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Phan Anh Kiet (CK): 200.000đ, Tran Quoc Khanh (CK): 10.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 38.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.