Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 6-5 đến 12-5-2026)

Từ ngày 6-5 đến 12-5-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-05-2026): Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Nguyen Thi Ngoc Yen (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hoa Binh (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 200.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Vu Thanh Ha (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Pham Thi Phuong Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...06897 (CK): 10.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Hoang Van Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...74015 (CK): 15.660đ, Bạn đọc TK số ...63333 (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Tran Thi Hue (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10562 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27339 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...20311 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 700.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...00216 (CK): 2.000.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp bệnh nhân vô danh BV Nhân dân Gia Định CS2 HCCG 26-05 (19-03-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp em Hoàng Minh Ngọc HCCG 26-04 (12-03-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 4.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.