Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 29-4 đến 5-5-2026)

SGGPO

Từ ngày 29-4 đến 5-5-2026, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 29-4 đến 5-5-2026)

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...93500 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ.

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Duong Thi Ngoc Huong (CK): 200.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Do Hoai Anh (CK): 50.000đ.

Giúp em Nay Dam Krin HCCG 26-06 (30-03-2026): Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ.

Giúp ông Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Tran Thi Hai Yen (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ Từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Nguyen Quynh Trang (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP tuần lễ từ 29-4 đến 05-5-2026 Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn