Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 20-5 đến 26-5-2026)

Từ ngày 20-5 đến 26-5-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Co Kim Thanh-P.Go Vap (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...96789 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bui Thi Kim Chi (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...61141 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 300.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Huong (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Tan Thien Van (CK): 300.000đ, Le Ngoc Lan (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Trương Thị Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TPHCM): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK) 20.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Cao Minh Sang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Vu Thi Quyen (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Tra Xuan Binh (CK): 10.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hoa Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Vo Thi Bich Tam (CK): 200.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Hoang Thi Anh Le (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35315 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 20.000đ, Vo Thi Tuyet (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 750.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Vu Duc Tu (CK) 10.000đ, Bạn đọc (CK): 750.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-05-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...12283 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 750.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60936 (CK): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 750.000đ.

Giúp chị Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Nguyen Van Lam (CK): 200.000đ.

Ủng hộ Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (Quảng Ngãi): Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng (Trương Văn Bang, P.Cát Lái, TPHCM): 50.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Bạn đọc TK số ...39929 (CK): 60.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Bạn đọc (CK): 300.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 374.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 50.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 50.000đ, Trieu Thi Cham (CK): 100.000đ, Le Ngoc Dieu (CK): 200.000đ, Trinh Viet Hoang (CK): 10.000đ, Nguyen Minh Sang (CK): 20.000đ, Nguyen Thuy Bao Chau (CK): 10.000đ, Luong Thi Hong Tuoi (CK): 50.000đ, Than Thi Thuy (CK): 50.000đ, Chiem Bich Chi (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Ngan (CK): 500.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 300.000đ, Nguyen To Uyen (CK): 10.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Dam Thi Phuong Anh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!

