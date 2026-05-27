“Mẹ đỡ đầu” tiếp sức trẻ em khó khăn đến trường

Những năm qua, mô hình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Năm 2026, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nhận đỡ đầu, đồng hành giúp đỡ 5 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cháu là con em gia đình nghèo, mồ côi hoặc thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ.

Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ như trao kinh phí hàng tháng, tặng quà, sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm và thường xuyên thăm hỏi, động viên, cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã góp phần san sẻ khó khăn, giúp các cháu yên tâm đến trường, tự tin hòa nhập với bạn bè.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Diệp Anh (sinh năm 2019, trú phường Thành Sen)

Thiếu tá Hoàng Thị Bích Đào, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mỗi cháu được nhận đỡ đầu là một hoàn cảnh đáng thương, cần sự quan tâm của cộng đồng. Với tình cảm của người mẹ, người chị, cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh mong muốn góp phần giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, trưởng thành, không bị bỏ lại phía sau.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Phạm Tường Vy (sinh năm 2013, trú phường Hà Huy Tập)

Được Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu, cháu Nguyễn Phạm Tường Vy chia sẻ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định, gia đình chưa có nhà ở. Có lúc cháu tưởng phải nghỉ học giữa chừng. Từ khi được các “mẹ đỡ đầu” quan tâm, động viên, cháu có thêm niềm tin và nghị lực.

“Con thấy mình không còn cô đơn nữa, vì luôn có các mẹ ở bên chia sẻ, động viên con cố gắng vượt qua khó khăn. Con xin hứa sẽ chăm ngoan, cố gắng học tập thật tốt, nghe lời mẹ và thầy cô giáo, để sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội”, cháu Nguyễn Phạm Tường Vy chia sẻ.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên, tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 2022, trú xã Thạch Hà)

Không chỉ hỗ trợ trước mắt, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh còn chú trọng đồng hành lâu dài, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cháu để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời. Qua đó, tình cảm giữa các “mẹ đỡ đầu” và các cháu ngày càng gắn bó như người thân trong gia đình.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên, tặng quà sau thời gian nhận đỡ đầu và hỗ trợ thêm 6 triệu đồng cho cháu Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Lộc Hà)

Thượng tá Trần Thị Giang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, cho biết thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện, lan tỏa mô hình “Mẹ đỡ đầu” đến đông đảo cán bộ, hội viên; không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn chăm lo tinh thần, giúp các cháu có môi trường phát triển toàn diện, nuôi dưỡng ước mơ và ý chí vươn lên.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Trần Dương Thành Đạt (sinh năm 2016, trú phường Trần Phú)

Mỗi cháu được nhận đỡ đầu trong 36 tháng liên tục, với tổng kinh phí hỗ trợ lên tới 20 triệu đồng. Đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đỡ đầu 10 cháu. Nguồn kinh phí được cán bộ, hội viên quyên góp, trích quỹ và vận động từ các nguồn xã hội hóa.

Ngoài hỗ trợ kinh phí, hội còn phân công hội viên theo dõi, nắm tình hình, thăm hỏi khi các cháu ốm đau, kịp thời động viên vào các dịp lễ, tết.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh động viên, tặng quà, nhận đỡ đầu cháu Phan Hữu Phúc (sinh năm 2021, trú xã Đồng Tiến)

Từ những việc làm giản dị nhưng nghĩa tình, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tô đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ quân đội “Bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm”, góp phần cùng địa phương chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

DƯƠNG QUANG - TRỌNG SƠN