Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 21-1 đến 27-1-2026)

SGGPO

Từ ngày 21-1 đến 27-1-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Lê+Anh+Phúc (P.Diên Hồng): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...20172 (CK): 1.500.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...92012 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...68586 (CK): 500.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...00011 (CK): 100.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...24500 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Mai (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số ...37566 (CK): 200.000đ, Tran Thien Van (CK): 200.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10008 (CK): 200.000đ, Tran Nguyen Phuong Anh (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Hieu Nghia (CK): 500.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Dung HCCG 25-58 (04-12-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp anh Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (1-12-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp anh Trần Đình Thủy HCCG 25-56 (24-11-2025): Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Bạn đọc TK số ...40873 (CK): 20.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Lê+Anh+Phúc (P.Diên Hồng): 100.000đ, Nguyen The Khuan (CK): 50.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 20.000đ, Luu Hoang Lam (CK): 20.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 500.000đ, Nguyen Phan Quynh Nhu (CK): 50.000đ, Nguyen Cam Nuong (CK): 100.000đ, Hoang Thi Minh Xuan (CK): 1.000.000đ, Tran Ngoc Han (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Hoang Anh Dung (CK): 30.000đ, Bui Thi Hong Gam (CK): 5.000.000đ, Pham Duy (CK): 100.000đ, Phan Van Luc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Lieu (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Phuc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP tuần lễ từ 21 đến 27-1

