Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 14-1 đến 20-1-2026)

SGGPO

Từ ngày 14-1 đến 20-1-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định): 200.000đ, Nguyen Quoc Ha (CK 05-01): 285.000đ, Bạn đọc (CK 05-01): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Do Minh Quan (CK): 16.667đ, Bạn đọc (CK): 70.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bạn đọc (CK 27-12): 10.000.000đ, B.Thuy (CK 27.12): 15.000.000đ, Bạn đọc (CK 30-12): 500.000đ, Bạn đọc (CK 06-01): 1.000.000đ, Jimmii Nguyen Du Ca (CK 08-01): 75.000.000đ, Bim+Chip (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài, TP.HCM): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Quang Huy (CK): 79.937đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Loan (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Le Anh Duc (CK): 500.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Loan (CK): 30.000đ, Tran Gia Nhu (CK): 50.000đ, Tran Quang Huy (CK): 16.007đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...23678 (CK): 5.000.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thao (CK): 20.000đ, Duong Ngoc Bao Yen (CK): 20.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Luu Van Truong (CK): 100.000đ, Hoang Thi Ngoc Thuy (CK): 100.000đ, Dao Phuong Nam (CK): 111.111đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Phan Anh Nguyet (CK): 10.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Tat My Anh (CK): 1.000.000đ, Le Ngoan (CK): 3.000.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Bảng vàng Quỹ XHTT Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP tuần lễ từ 14 đến 20-01-2026

