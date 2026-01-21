Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 14-1 đến 20-1-2026)

Từ ngày 14-1 đến 20-1-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định): 200.000đ, Nguyen Quoc Ha (CK 05-01): 285.000đ, Bạn đọc (CK 05-01): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Do Minh Quan (CK): 16.667đ, Bạn đọc (CK): 70.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bạn đọc (CK 27-12): 10.000.000đ, B.Thuy (CK 27.12): 15.000.000đ, Bạn đọc (CK 30-12): 500.000đ, Bạn đọc (CK 06-01): 1.000.000đ, Jimmii Nguyen Du Ca (CK 08-01): 75.000.000đ, Bim+Chip (P.Bàn Cờ): 1.000.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài, TP.HCM): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Tran Quang Huy (CK): 79.937đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Loan (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Le Anh Duc (CK): 500.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Thi Loan (CK): 30.000đ, Tran Gia Nhu (CK): 50.000đ, Tran Quang Huy (CK): 16.007đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...23678 (CK): 5.000.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thao (CK): 20.000đ, Duong Ngoc Bao Yen (CK): 20.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Luu Van Truong (CK): 100.000đ, Hoang Thi Ngoc Thuy (CK): 100.000đ, Dao Phuong Nam (CK): 111.111đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Phan Anh Nguyet (CK): 10.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Tat My Anh (CK): 1.000.000đ, Le Ngoan (CK): 3.000.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.