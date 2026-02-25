Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 11-2 đến 24-2-2026)

Từ ngày 11-2 đến ngày 24-2-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Anh Tưởng: 300.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Anh Tưởng: 300.000đ, Bạn đọc TK số ...98989 (CK): 1.000.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Truc Mai (CK): 100.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Danh Luc (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Chị Dung: 500.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Chị Dung: 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp anh Y Sum Êban HCCG 25-48 (25-09-2025): Nguyen Thi Thanh Kieu (CK): 86.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP: Luu Thuy Anh (CK): 100.000đ, Diep Van Vu (CK): 200.000đ, Le Thi Huynh Dao (CK): 200.000đ, Pham Le Hoang Anh (CK): 30.000đ, Nguyen Van Hung (CK): 10.000đ, Pham Duy Khuong (CK): 50.000đ, Tran Quang Huy (CK): 30.792đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 200.000đ, Le Dang Minh Hien (CK): 200.000đ, Pham Thi Van Anh (CK): 10.000đ, Le Ngoc Diep (CK): 100.000đ, Do Truc Quyen (CK): 100.000đ, Nong Vien Ngoc (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Nguyen Van Quyen (CK): 300.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Lanh (CK): 40.000đ, Bạn đọc TK số ...42254 (CK): 50.000đ, Vu Phat Huy (CK): 100.000đ, Nguyen Hong Loan (CK): 500.000đ, Truong Thai Linh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Hong (CK): 100.000đ, Ngo Ngoc Huyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Ho Le Minh Thi (CK): 50.000đ, Can Khanh Linh (CK): 50.000đ, Huynh Bao Son (CK): 168.000đ, Nguyen Tien Dung (CK): 500.000đ, Phung Thi Tu (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 100.000đ, Trinh Ngoc Tran (CK): 10.000đ, Hoang Truong Thanh (CK): 22.522đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Thi Quynh Nhu (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nghiem Dinh Thanh (CK): 86.868đ, Do Thi Thanh Mai (CK): 355.000đ, Ha Thi Thuy An (CK): 100.000đ, NBM (CK): 100.000đ, Do Thi Thu Hang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huyen Trang (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bui Thi Loan (CK): 10.000đ, Pham Khue Van (CK): 50.000đ, Ho Thi Hoai Thu (CK): 300.000đ, Le Duc Hao (CK): 50.000đ, Tran Thu Hai (CK): 200.000đ, Tat My Anh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 22.222đ, Tran Thi Sen (CK): 500.000đ, Bui Xuan Diep (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Tran Huyen Ngoc (CK): 100.000đ, Tran Thuy Dung (CK): 100.000đ, Tran Thi Van Linh (CK): 200.000đ, Tran Thi My Hanh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Le Thanh Hung (CK): 100.000đ, Le Ngoc Tram Anh (CK): 100.000đ, Phan Tuong Vy (CK): 10.000đ, Nguyen Hoai Thu (CK): 100.000đ, Nguyen Ha Phuong (CK): 50.000đ, Chu Ngoc Anh (CK): 10.000đ, Dinh Thi Thuy Linh (CK): 100.000đ, Huynh Gia Nghi (CK): 500.000đ, Trung (CK): 100.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Phan Thi Hong Phuong (CK): 500.000đ, Vu Xuan Tai (CK): 100.000đ, Dao Thi Nhu Quynh (CK): 200.000đ, Pham Minh Duc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thanh Tuan (CK): 10.000đ, Nguyen Ba Tri (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Son (CK): 100.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 150.000đ, Vo Hoai Linh (CK): 18.541đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Nguyen Quang Minh (CK): 50.000đ, Nguyen Minh Thang (CK): 200.000đ, Luu Van Truong (CK): 100.000đ, Ta Dinh Quy (CK): 11.343đ, Nguyen Thi Ngan (CK): 83.000đ, Le Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Phuc (CK): 500.000đ, Ngo Quynh Huong (CK): 100.000đ, Le Viet Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bui Quang Phuc (CK): 36.600đ, Vo Thi Thuy Trang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Than Thi Thuy (CK): 50.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Dang Thi Ly (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 500.000đ, Vu Thi Nhu Quynh (CK): 50.000đ, Tran Thi Loan (CK): 30.000đ, Ha Thanh Tam (CK): 100.000đ, Phan Khanh Vi (CK): 40.000đ, Vo Ngoc Tien (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Le Anh Duc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 50.000đ, Kim Minh (CK): 100.000đ, Ferio (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.