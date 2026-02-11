Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 4-2 đến 10-2-2026)

Từ ngày 4-2 đến ngày 10-2-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Diệu Chúc-Từ Lĩnh-Từ Hiếu: 150.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Tuyet (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026):Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Cô Hương: 500.000đ, Diệu Chúc-Từ Lĩnh-Từ Hiếu: 150.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56339 (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Diệu Chúc-Từ Lĩnh-Từ Hiếu: 150.000đ, Ong Ho Ngoc Ha-P.Go Vap-TPHCM (CK): 500.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ.

Giúp ông Nguyễn Xuân Chương HCCG 25-57 (01-12-2025): Cô Hương: 500.000đ.

Giúp anh Trần Đình Thùy HCCG 25-56 (24-11-2025): Bạn đọc TK số ...56339 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Bui Trinh Chau Giang (CK): 50.000đ, Le Pham Gia Hy (CK): 100.000đ, Bui Quang Phuc (CK): 79.000đ, Nguyen Thi Ngoan (CK): 42.000đ, Huynh Nhut Duy (CK): 100.000đ, Nghiem Dinh Thanh (CK): 68.868đ, Vu Xuan Tai (CK): 100.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Bui Ngoc Son (CK): 200.000đ, Mai Luong Dung (CK): 50.000đ, Vu Thi Nhu Quynh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 100.000đ, Bui Quang Phuc (CK): 22.358đ, Nguyen Thi Hien (CK): 300.000đ, Dao Thu Ha (CK): 500.000đ, Nguyen Pham Thao Phuong (CK): 100.000đ, Tran Quang Huy (CK): 10.350đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Thang Dinh Tri (CK): 465.191đ, Ngo Hoang Thong (CK): 10.000đ, Than Minh Van (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Vu Phuong Thao (CK): 100.000đ, Do Thi Thanh Mai (CK): 500.000đ, Hoang Vu (CK): 1.000.000đ, Hoang Nguyen Dieu Trang (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ngan (CK): 49.658đ, Pham Thi Thuy Nga (CK): 500.000đ, Tran Pham Bich Ngoc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 30.000đ, Nguyen Thuc Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Huynh Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Tran Thi Hao (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 50.000đ, Nguyen Cam Huong (CK): 100.000đ, Luong Thi Dieu (CK): 20.000đ, Do Thi Thanh Mai (CK): 700.000đ, Nguyen Thi Hoa (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 50.000đ, Mai Minh Thu (CK): 100.000đ, Phan Van Luc (CK): 1.000.000đ, Kim Minh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.