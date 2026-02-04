Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 28-1 đến 3-2-2026)

Từ ngày 28-1 đến ngày 3-2-2026, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Vũ Thị Minh Chất (Lương Văn Can, P.Phú Định): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...78973 (CK): 1.000.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thanh Kieu (CK): 68.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...53314 (CK): 2.000.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Gia dinh Toan+Mai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...85827 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bui Xuan Diep (CK): 200.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Vu Quang (CK): 4.500.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-09-2025): Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nguyen Thanh Hai (CK): 5.500.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ho Truc Phi (CK): 200.000đ, Hoang Anh Dung (CK): 100.000đ, Toan Quang Vinh (CK): 100.000đ, Toan Quang Vinh (CK): 100.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thanh Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Duong Ngoc Bao Yen (CK): 20.000đ, Le Thi Men (CK): 200.000đ, Huynh Bao Son (CK): 88.000đ, Truong Nguyen Gia Bao (CK): 10.000đ, Luu Hoang Lam (CK): 20.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Men (CK): 144.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huyen (CK): 50.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 100.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.