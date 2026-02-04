Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 28-1 đến 3-2-2026)

SGGPO

Từ ngày 28-1 đến ngày 3-2-2026, Quỹ XH-TT Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Vũ Thị Minh Chất (Lương Văn Can, P.Phú Định): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...78973 (CK): 1.000.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thanh Kieu (CK): 68.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...53314 (CK): 2.000.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Gia dinh Toan+Mai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...85827 (CK): 300.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bui Xuan Diep (CK): 200.000đ, Tran Minh Hoa (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 400.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 1.000.000đ, Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Thanh Sĩ HCCG 25-63 (29-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp gia đình em Nguyễn Thị Thủy Duyên HCCG 25-62 (27-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp gia đình anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ, Vu Quang (CK): 4.500.000đ.

Giúp em Phan Thị Thanh Trà HCCG 25-60 (16-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu): 250.000đ.

Giúp bà Từ Thị Thà HCCG 25-47 (22-09-2025): Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nguyen Thanh Hai (CK): 5.500.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM: Công ty TNHH SX TM Dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TP.HCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ quỹ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội Từ thiện Báo SGGP: Ho Truc Phi (CK): 200.000đ, Hoang Anh Dung (CK): 100.000đ, Toan Quang Vinh (CK): 100.000đ, Toan Quang Vinh (CK): 100.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thanh Tam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc Thanh (CK): 100.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Duong Ngoc Bao Yen (CK): 20.000đ, Le Thi Men (CK): 200.000đ, Huynh Bao Son (CK): 88.000đ, Truong Nguyen Gia Bao (CK): 10.000đ, Luu Hoang Lam (CK): 20.000đ, Tran Kim Hung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Men (CK): 144.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huyen (CK): 50.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 100.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP Bảng vàng Quỹ XHTT tuần lễ từ 28-1 đến 03-2-2026

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn