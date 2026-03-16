Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 4-3 đến 10-3-2026)

Từ ngày 4-3 đến 10-3-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo SGGP nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Lê Văn Toán HCCG 26-03 (30-01-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định): 300.000đ, Bạn đọc (P.Chợ Lớn): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp gia đình ông Nguyễn Đai HCCG 26-01 (05-01-2026): Kieu Phan Khanh Dung (CK): 50.000đ.

Giúp anh Nguyễn Văn Chương HCCG 25-61 (19-12-2025): Ly My Hong (CK): 50.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Hoài HCCG 25-59 (08-12-2025): Ly My Hong (CK): 50.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Ủng hộ Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo SGGP: Tiêu Hà: 500.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, La Tran Truong Giang (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Dang Thi Ly (CK): 300.000đ, Le Tra My (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Phan Dinh Toan (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Trong Dat (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thuc Oanh (CK): 100.000đ, Gia Dinh (CK): 21.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Truong Nguyen Phuong Anh (CK): 500.000đ, Gia Dinh (CK): 20.000đ, Trinh Thi Bao Tran (CK): 100.000đ, Pham Thanh Nhan (CK): 20.000đ, Ngo Phuong Thuy (CK): 500.000đ, Nguyen Hien Luong (CK): 50.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 50.000đ, Leon Hinh (CK): 500.000đ, Hoang Le Nguyen Kieu (CK): 100.000đ, Ho Thi Hoai Thu (CK): 200.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Tien (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Ngo Huong Giang (CK): 10.000đ, Tran Thi Thanh Van (CK): 10.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Hong Hanh (CK): 100.000đ, Bui Huynh Kim Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Nguyen Cam Huong (CK): 100.000đ, Le Thi Men (CK): 300.000đ, Le Thi Thuy Ha (CK): 50.000đ, Huynh Van Huu (CK): 300.000đ, Doan Hai (CK): 200.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.