Ngày 31-10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký ban hành công điện số 1034/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ. Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tổ chức rà soát, sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ ở khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp địa phương chỉ đạo, hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị mưa lũ, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên tuyến đường sắt Bắc - Nam và các trục giao thông chính.