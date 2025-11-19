Nhật Bản sắp tung gói kích cầu gần 130 tỷ USD

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị một gói kích cầu kinh tế mới với giá trị hơn 20.000 tỷ yen (khoảng 129 tỷ USD) nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Người dân mua gạo trong chương trình bình ổn giá gạo của Chính phủ Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Theo Kyodo, Chính quyền của Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến sẽ hoàn thiện các biện pháp kích thích này sớm nhất vào ngày 21-11.

Gói hỗ trợ trên được xem như phản ứng trước việc người dân Nhật Bản đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt và năng lượng tăng cao, kéo theo sức ép lên chính sách kinh tế và an sinh xã hội của đất nước. Việc công bố sớm gói này cũng nhằm gửi tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường và người tiêu dùng rằng chính phủ sẵn sàng hành động để ổn định đời sống.

Theo tờ Yomiuri, một phần của gói gồm trợ cấp tiền điện, khí đốt mùa Đông, dự kiến mỗi hộ gia đình sẽ nhận khoảng 6.000 yen trong 3 tháng (từ tháng 1 đến tháng 3), để giảm chi phí năng lượng.

Ngoài ra, chính phủ cũng cân nhắc mở rộng các khoản trợ cấp địa phương nhằm hỗ trợ chi phí lương thực, bằng cách cấp quỹ cho chính quyền địa phương với các chương trình hỗ trợ mua thực phẩm. Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch tạm ngừng thu thuế xăng dầu để giảm gánh nặng chi phí nhiên liệu cho người dân.

Gói kích thích không chỉ nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt mà còn thúc đẩy đầu tư vào các ngành chiến lược, có tới 17 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, đóng tàu, hàng không, quốc phòng...

HUY QUỐC