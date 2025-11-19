Thế giới

Trung Quốc ngừng nhập khẩu hải sản của Nhật Bản

SGGPO

Ngày 19-11, hãng Kyodo đưa tin, Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản về việc đình chỉ nhập khẩu hải sản từ nước này. Đây là động thái mới nhất trong căng thẳng ngoại giao đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á.

NB.jpg
Theo hãng tin Kyodo, Trung Quốc quyết định ngưng nhập hải sản của Nhật Bản. Ảnh: KYODO

Theo nguồn tin trên, Trung Quốc viện dẫn lý do cần giám sát nước nhiễm xạ đã qua xử lý, được thải ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại sau trận động đất - sóng thần năm 2011. Hiện Bắc Kinh chưa có thông báo cũng như phản hồi chính thức về thông tin này.

Trước đó, khi Nhật Bản bắt đầu xả thải từ tháng 8-2023, Bắc Kinh cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hải sản để phản đối hành động của Tokyo. Sau đó, hai bên đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại và từ đầu tháng này, Trung Quốc cho phép nối lại nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu toàn diện. Tuy nhiên, quyết định mới nhất của Trung Quốc, nếu đúng, sẽ một lần nữa đảo ngược chính sách trên.

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao hai nước tiến hành cuộc hội đàm tại Bắc Kinh nhưng không đạt kết quả.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Nhật Bản Trung Quốc Căng thẳng Thủ tướng Sanae Takaichi Lãnh thổ Đài Loan

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn