Mỹ thất thu 1,1 tỷ USD do lượng sinh viên quốc tế giảm mạnh

Theo số liệu mới nhất do Viện Giáo dục quốc tế (IIE) công bố ngày 17-11 (giờ địa phương), tỷ lệ nhập học của sinh viên quốc tế tại các trường đại học và cao đẳng Mỹ giảm mạnh trong năm nay, gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 1,1 tỷ USD.

Số lượng sinh viên quốc tế mới đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học Mỹ giảm mạnh. Ảnh: AA

Trong một báo cáo sơ bộ tổng hợp sau khảo sát 825 cơ sở giáo dục đại học Mỹ, số lượng sinh viên quốc tế mới nhập học tại các cơ sở giáo dục ở nước này giảm 17% vào mùa Thu 2025, mức giảm mạnh nhất không liên quan đến đại dịch trong 11 năm qua. Con số này tiếp nối mức giảm 7% số sinh viên quốc tế mới nhập học của năm học 2024-2025.

Trong khi đó, số liệu từ Cục Thương mại quốc tế cho thấy số sinh viên quốc tế đến Mỹ vào tháng 8-2025 giảm 19% so với tháng 8-2024, bao gồm cả sinh viên mới và sinh viên quay lại sau kỳ nghỉ Hè. Đây là lần giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, cho thấy tác động trực tiếp từ chính sách thị thực và nhập cư.

NBC News trích dẫn tuyên bố của Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA) Fanta Aw cho biết, sự sụt giảm này xuất phát từ những khó khăn trong việc xin thị thực vào Mỹ, khiến nước này trở nên kém cạnh tranh hơn trên sân chơi giáo dục bậc cao toàn cầu.

Theo bà Fanta Aw, sinh viên quốc tế không chỉ đóng học phí, mà còn thúc đẩy nền kinh tế địa phương thông qua việc mua sắm dịch vụ, thuê nhà, mua bảo hiểm y tế và thu hút khách quốc tế.

NAFSA ước tính cứ 3 sinh viên quốc tế thì sẽ tạo hoặc duy trì 1 việc làm tại Mỹ. Trong năm học 2024 - 2025, sinh viên quốc tế đóng góp gần 43 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và tạo ra hơn 355.000 việc làm.

Tin liên quan Mỹ siết thị thực nhắm vào sinh viên và nhà báo quốc tế

HẠNH CHI