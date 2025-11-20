Ứng dụng công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước

Nhằm đối phó với tình trạng thời tiết cực đoan và hạn hán ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, Thái Lan đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào hoạt động tạo mưa nhân tạo. Quốc gia này đặt mục tiêu dẫn đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về gieo mây và đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia.

Ông Rachen Silparaya, Tổng Giám đốc Cục Hàng không nông nghiệp và tạo mưa (DRAA), cho biết, cục đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vệ tinh trong công tác gieo mây và tạo mưa nhân tạo. Công nghệ này đóng vai trò then chốt bằng cách phân tích dữ liệu từ vệ tinh, radar và các mô hình thời tiết để dự đoán chính xác vị trí gieo mây tối ưu.

Để hiện thực hóa điều này, cục đang có kế hoạch nâng cấp trung tâm hoạt động thành Trung tâm Điều chỉnh Thời tiết thông minh, tích hợp sâu AI và công nghệ vệ tinh nhằm cải thiện hiệu quả tạo mưa trên khắp Thái Lan.

Thái Lan ứng dụng công nghệ để đảm bảo an ninh nguồn nước. Ảnh: The Nation

Cùng với đổi mới công nghệ, Thái Lan cũng tập trung vào việc nâng cấp đội ngũ và cơ sở vật chất, bao gồm việc tăng cường và hiện đại hóa đội máy bay chuyên dụng để đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả trên nhiều tầng mây và trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Ngoài ra, một phần quan trọng trong kế hoạch tạo mưa nhân tạo còn bao gồm quản lý hiệu quả dòng chảy.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tạo ra mưa mà còn là kiểm soát lượng nước mưa rơi xuống, tối đa hóa lượng nước trữ được trong các đập và hồ chứa, đồng thời giảm thiểu tối đa lượng nước bị thất thoát hoặc gây ra ngập lụt.

Việc phát triển các phương pháp gây mưa nhân tạo trở nên cấp bách hơn khi phương pháp này được xem là một cách làm ít tốn chi phí hơn so với các phương pháp tạo nguồn nước khác, chẳng hạn như khử muối từ nước biển.

Dự án tạo mưa nhân tạo có lịch sử lâu đời và được khởi xướng bởi cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Sinh thời, Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã dành trọn tâm huyết để phát triển các kỹ thuật kích thích mưa - một sáng kiến đã phục vụ cho nền nông nghiệp và quản lý nước quốc gia Thái Lan trong hơn 70 năm qua.

Phương pháp làm mưa nhân tạo của Quốc vương Bhumibol được đánh giá là hiệu quả hơn hẳn các phương pháp trước đây do mang lại lượng mưa nhiều gấp đôi và chủ động hơn trong việc tạo mưa ở các tầng mây ấm và mây lạnh. Chính vì vậy, người dân Thái Lan trìu mến gọi những cơn mưa này là “mưa Hoàng gia”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và hợp tác xã Thái Lan, ông Nares Thamrongthipyakhun, nhấn mạnh sáng kiến tạo mưa của Hoàng gia không chỉ giúp giảm nhẹ hạn hán mà còn là công cụ thiết yếu để quản lý hiệu quả nguồn nước khí quyển. Hoạt động tạo mưa còn bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa và đập để sử dụng cho nông nghiệp, đồng thời giúp giảm bớt vấn đề ô nhiễm. Chính phủ và Bộ Nông nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ cục phát triển các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động tạo mưa.

Chiến lược tạo mưa nhân tạo của Thái Lan cũng còn là kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia, đặc biệt quan trọng trong những năm hạn hán kéo dài và tần suất ngày càng tăng.

PHƯƠNG NAM