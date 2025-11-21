Israel kiên quyết không công nhận Nhà nước Palestine

Báo The Times of Israel đưa tin, trả lời phỏng vấn kênh Abu Ali Express, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine, ngay cả khi lập trường đó khiến Israel không đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời kênh Abu Ali Express. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Khi được hỏi liệu lập trường này có giữ nguyên ngay cả trong trường hợp làm tổn hại đến triển vọng bình thường hóa quan hệ với Riyadh - vốn yêu cầu lộ trình đáng tin cậy hướng tới mục tiêu thành lập nhà nước Palestine để đổi lấy việc thiết lập quan hệ, ông Netanyahu đáp: “Câu trả lời là nhà nước Palestine sẽ không được thành lập. Đó là mối đe dọa sinh tồn đối với Israel”.

Đề cập nguyên nhân đến nay chưa đạt được thỏa thuận bình thường hóa với Saudi Arabia, Thủ tướng Israel cho rằng cuộc chiến ở Dải Gaza đã làm căng thẳng thêm tiến trình này, song nhấn mạnh “các điều kiện có thể chín muồi” ngay khi chiến sự đang dần lắng xuống.

Trong khi đó, liên quan tới Syria, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố thỏa thuận an ninh với Syria là “phương án ưu tiên”, nhưng nhấn mạnh Israel sẽ không nhân nhượng về an ninh biên giới và việc bảo vệ các cộng đồng thiểu số ở nước láng giềng. Trước cuộc trả lời phỏng vấn, ông Netanyahu đã tới thăm một tiền đồn của quân đội Israel trong vùng đệm do nước này kiểm soát ở miền Nam Syria. Chuyến thị sát được truyền thông Israel mô tả là thông điệp khẳng định Israel sẽ không từ bỏ “vành đai an ninh” trên phần cao nguyên Golan phía Syria.

Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức vấp phải chỉ trích dữ dội từ Damascus và các nước Arab, vốn lên án đây là “chuyến thăm bất hợp pháp”, “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria”, đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong bối cảnh tiến trình đàm phán an ninh Israel - Syria do Mỹ làm trung gian đang rơi vào bế tắc.

MINH CHÂU