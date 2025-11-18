Thế giới

Chính phủ Canada tránh được nguy cơ sụp đổ

Với tỷ lệ sít sao 170 phiếu ủng hộ và 168 phiếu phản đối, chính phủ Tự do thiểu số của Thủ tướng Mark Carney đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, qua đó giúp thông qua ngân sách liên bang và tránh phải tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Chính phủ Tự do thiểu số của Thủ tướng Mark Carney đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Toronto Star
Chính phủ Tự do thiểu số của Thủ tướng Mark Carney đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Toronto Star

Cuộc bỏ phiếu ngày 17-11 mang tính quyết định đối với chính phủ đảng Tự do, vốn chỉ thiếu 2 ghế để đạt được thế đa số tại Hạ viện 343 thành viên, vì tất cả các đảng đối lập đều bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch chi tiêu trong dự thảo ngân sách của ông. Nếu không thông qua được ngân sách lần này, chính phủ do đảng Tự do thiểu số dẫn dắt sẽ sụp đổ và sẽ phải có một cuộc bầu cử sớm.

Thủ tướng Mark Carney phát biểu trong Phiên chất vấn tại Đồi Quốc hội ở Ottawa ngày 17-11. Ảnh: Canadian Press

Trước cuộc bỏ phiếu, cả Khối Quebec và đảng Bảo thủ đều tuyên bố họ sẽ bỏ phiếu chống lại dự thảo ngân sách trên. Để có được phiếu của đảng Xanh, Thủ tướng Carney đã cam kết với lãnh đạo đảng rằng Canada sẽ đáp ứng các mục tiêu khí hậu của Hiệp định Paris.

Theo The Globe and Mail, với việc thông qua ngân sách, Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne có thể trình dự luật thực hiện ngân sách trong thời gian tới. Theo ngân sách liên bang năm 2025, Canada dự kiến chi khoảng 280 tỷ CAD (199,3 tỷ USD) trong 5 năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực sản xuất quốc gia.

Chính phủ cũng tăng mạnh chi tiêu cho quốc phòng lên 81,8 tỷ CAD trong 5 năm tới nhằm cải thiện sức mạnh quân sự và đáp ứng cam kết đối với NATO. Bên cạnh đó, Canada cũng sẽ thực hiện cắt giảm chi tiêu cho hoạt động của chính phủ thông qua việc cắt giảm 40.000 việc làm trong khu vực công, tương đương 10% lực lượng công chức, vào cuối năm 2029.

HẠNH CHI

