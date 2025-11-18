Gần nửa triệu người Trung Quốc hủy vé đi Nhật Bản

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ các hãng hàng không Trung Quốc cho biết, kể từ ngày 15-11 đến nay, đã có khoảng 491.000 lượt hủy vé đi Nhật Bản, chiếm tới 32% tổng lượng đặt chỗ, sau khi Bắc Kinh khuyến cáo công dân hạn chế du lịch đến Nhật giữa lúc căng thẳng ngoại giao leo thang.

Hành khách tại khu vực kiểm tra hải quan ở sân bay Phố Đông, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Tình hình đặc biệt nghiêm trọng trong ngày 16-11, với tỷ lệ hủy vé cao gấp 27 lần số lượng đặt mới, khiến 82% các chuyến bay bị ảnh hưởng. Con số này là 75,6% vào ngày 17-11. Quy mô đợt hủy vé lần này được so sánh với thời điểm cao trào dịch Covid-19 vào đầu năm 2020.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường du lịch lớn nhất của Nhật Bản. Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong 8 tháng đầu năm 2025, Nhật đã đón hơn 6,7 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng bay Trung Quốc đang chiếm 5 vị trí dẫn đầu về thị phần trên đường bay đến Nhật Bản. Việc hủy hàng loạt vé được dự báo sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho ngành hàng không và du lịch Nhật Bản.

Nguyên nhân căng thẳng xuất phát từ phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề lãnh thổ Đài Loan. Đáp lại, Trung Quốc không chỉ đưa ra khuyến cáo hạn chế du lịch mà còn tuyên bố Thủ tướng Trung Quốc sẽ không gặp bà Takaichi bên lề hội nghị G20 tại Nam Phi.

Đồng thời, Nhật Bản cũng phát đi cảnh báo đối với công dân của mình tại Trung Quốc, đề nghị nâng cao cảnh giác và tránh tụ tập tại những nơi đông người để đảm bảo an toàn.

