Đức triển khai quân đội hỗ trợ chống drone

Đức đang gấp rút củng cố “lá chắn trên không thấp tầng” trước làn sóng xâm nhập thiết bị bay không người lái (drone) liên tiếp tại các thành phố lớn, đặc biệt quanh các sân bay Berlin và Munich trong những tuần gần đây.

Trước tình hình an ninh hàng không bị đe dọa nghiêm trọng, Chính phủ Đức đã thông qua dự thảo sửa đổi Đạo luật An ninh Hàng không, mở đường cho việc lần đầu tiên cho phép quân đội trực tiếp can thiệp để đối phó drone trong lãnh thổ quốc gia.

Theo Bộ Nội vụ Liên bang, dự thảo mới quy định các bang phải được trang bị tốt hơn để phát hiện, vô hiệu hóa hoặc đánh chặn drone, từ hệ thống gây nhiễu tần số (jamming), radar tầm thấp đến thiết bị bắn lưới. Tuy nhiên, khi xuất hiện nguy cơ một cuộc tấn công bằng drone “có mức độ đe dọa đặc biệt nghiêm trọng”, cảnh sát có thể yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội. Trong tình huống cực đoan, quân đội được phép “sử dụng vũ lực hoặc biện pháp khác” nhằm ngăn chặn drone có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng hoặc đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu - điều vốn trước nay bị hạn chế chặt chẽ theo Hiến pháp Đức.

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt cho biết, quy trình phối hợp giữa các cơ quan an ninh sẽ được rút ngắn để có thể phản ứng trong vài phút. Đây là yếu tố then chốt vì drone thương mại chỉ mất dưới 3 phút để bay từ rìa thành phố vào khu vực sân bay. Dự thảo cũng trao quyền quyết định cuối cùng cho Bộ Quốc phòng, bỏ yêu cầu phải có thỏa thuận song song với Bộ Nội vụ trong các tình huống khẩn cấp.

Động thái trên phản ánh áp lực ngày càng tăng khi chỉ riêng tháng qua, nhiều chuyến bay tại Berlin-Brandenburg và Munich phải tạm dừng vì phát hiện drone lạ, gây gián đoạn hoạt động hàng không và tổn thất lớn cho ngành khai thác sân bay.

