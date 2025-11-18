“Bong bóng” AI hay nỗi lo bị bỏ lỡ

Nhiều nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang lo ngại rằng sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thổi phồng một “bong bóng công nghệ” mới, tương tự như “bong bóng” dot-com những năm 2000.

Trong suốt năm qua, thị trường chứng khoán đã chứng kiến sự tăng trưởng chóng mặt của nhóm cổ phiếu công nghệ hàng đầu, được mệnh danh là “Bảy ông lớn” (Magnificent Seven). Sự thống trị và định giá cao kỷ lục của nhóm này đã thổi bùng lên nỗi sợ hãi về một sự lặp lại của lịch sử, khi giá trị cổ phiếu tăng nhanh chóng. Điển hình là sự biến động của cổ phiếu Oracle. Cổ phiếu này trong năm qua đã tăng từ 150USD lên gần 350USD mỗi cổ phiếu, trước khi giảm trở lại xuống 220USD.

Tuy nhiên, trong khi nhà đầu tư đại chúng dễ bị cuốn theo biến động hàng ngày, thì các nhà quản lý quỹ khổng lồ lại nhìn nhận vấn đề bằng một lăng kính hoàn toàn khác.

Tại hội nghị thường niên Delivering Alpha mới đây do CNBC tổ chức, ông Philippe Laffont, người sáng lập Quỹ Coatue Management (quản lý khoảng 70 tỷ USD) nhận định: “Trong bong bóng dot-com, tất cả vốn được đổ vào các đợt IPO và các công ty mới với mô hình kinh doanh khá mơ hồ, thiếu minh bạch”.

Ngược lại, các công ty công nghệ lớn nhất hiện nay đang trên đà tạo ra gần 1.000 tỷ USD dòng tiền mặt tự do hàng năm và làm điều đó mà không có nợ đáng kể.

Thị trường chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sụt mạnh khi giới đầu tư lo ngại “bong bóng” AI đang hình thành. Ảnh: Getty Images

Không chỉ khác biệt về dòng tiền, ông Laffont còn gọi tình hình hiện tại là lợi thế “siêu quy mô”. Các gã khổng lồ như Alphabet, Microsoft và Amazon có khả năng và tiềm lực để rót một lượng vốn khổng lồ (ước tính hơn 500 tỷ USD trong năm tới) vào các dự án AI.

Sự đầu tư này không phải là hành động liều lĩnh, mà là đầu tư có kỷ luật, được tài trợ bằng chính nguồn doanh thu dồi dào của các công ty. Quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng thực tế (trung tâm dữ liệu, chip) cho thấy AI đang liên kết chặt chẽ hơn với nền kinh tế rộng lớn. Các nhà đầu tư lớn nhận thấy AI đang bắt đầu mang lại những lợi ích hữu hình và thúc đẩy năng suất.

Đặc biệt, niềm tin này càng được củng cố rõ rệt khi nhìn vào thị trường tư nhân. Ông Bill Ford, Chủ tịch kiêm CEO của General Atlantic (quản lý 118 tỷ USD), nhận định, các khoản đầu tư lớn mà các công ty công nghệ thực hiện mặc dù gây ra một số tranh cãi, lại là dấu hiệu lạc quan bởi vì “tất cả họ đang chiến đấu vì một giải thưởng rất lớn, và cần phải đầu tư ngay bây giờ để giành chiến thắng”.

Thực chất, đối với các nhà đầu tư tư nhân lớn như General Atlantic, trọng tâm chính là nắm bắt cách AI sẽ được áp dụng trong nền kinh tế thực. Hiện General Atlantic đang đầu tư khá mạnh vào việc tích hợp AI tại 200 công ty thuộc danh mục đầu tư của họ. Ông nhấn mạnh rằng, các quỹ không thể đưa ra quyết định tốt nếu không hiểu rõ những gì Google, Microsoft hay Oracle đang làm, ngay cả khi không trực tiếp mua cổ phiếu của các công ty đó.

Có thể thấy, thay vì bị cuốn vào nỗi sợ hãi thị trường ngắn hạn, các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức lớn đang tập trung vào khả năng AI sẽ tạo ra sự thay đổi nền tảng trong mọi ngành công nghiệp. Đối với họ, nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội còn lớn hơn nỗi sợ bong bóng vỡ.

KHÁNH HƯNG