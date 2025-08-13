Ngày 13-8, khoảng 13 giờ (giờ địa phương), bão Podul chính thức đổ bộ vào khu vực Đông Nam lãnh thổ Đài Loan kèm theo gió mạnh lên tới 191 km/giờ và mưa lớn.

Bão Podul đổ bộ lãnh thổ Đài Loan chiều 13-8. Ảnh: The Australian

Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), dự kiến, bão Podul đi vào eo biển Đài Loan vào chiều nay và sau khi đi qua lãnh thổ Đài Loan, bão sẽ hướng về bờ biển từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đến Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ đêm 13-8 đến rạng sáng 14-8.

Theo News Central, 9 thành phố và quận huyện trên lãnh thổ Đài Loan đã được lệnh tạm dừng hoạt động công sở và trường học, bao gồm các trung tâm phía Nam là Cao Hùng và Đài Nam. Tất cả 252 chuyến bay nội địa và 129 chuyến bay quốc tế trong ngày 13-8 đã bị hủy. CWA dự báo từ giờ đến ngày 14-8, khu vực Cao Hùng và Bình Đông có thể hứng lượng mưa tích lũy từ 400–600 mm.

Bão cũng ảnh hưởng các huyện ít dân hơn như Hoa Liên và Đài Đông. Người dân Đài Đông lo ngại bão có thể mạnh như bão Nepartak năm 2016, khi địa phương này ghi nhận sức gió mạnh nhất kể từ năm 1901.

Cơ quan phòng chống thiên tai cho biết, hơn 31.500 binh sĩ đã được huy động sẵn sàng hỗ trợ công tác ứng phó bão cũng như cứu hộ, cứu trợ.

KHÁNH HƯNG