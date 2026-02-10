Báo Sài Gòn Giải Phóng đạt giải Nhất bìa báo Xuân TPHCM 2026

Bìa giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 của Báo Sài Gòn Giải Phóng với chủ đề “Vận hội lớn” đã đoạt Giải Nhất - Giải Bìa báo Xuân Bính Ngọ 2026 do Hội Nhà báo TPHCM trao tặng. Đây là lần thứ ba liên tiếp Báo Sài Gòn Giải Phóng giành giải cao nhất.

Sáng 10-2, tại Đường sách TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức lễ trao giải Bìa báo Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở VH-TT TPHCM, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TPHCM và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM Nguyễn Tấn Phong phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, cho biết năm nay có 23 ấn phẩm báo, tạp chí của TPHCM tham gia bình chọn. Ban giám khảo bình chọn theo 3 tiêu chí: đẹp, ấn tượng; đúng tôn chỉ, mục đích; đậm sắc xuân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - phụ trách phía Nam Trần Trọng Dũng trao giải Nhất - Giải Bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026 đến đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả, bìa giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026 của Báo Sài Gòn Giải Phóng với chủ đề “Vận hội lớn” được ban giám khảo thống nhất trao Giải Nhất.

Báo Tuổi Trẻ và Báo Người Lao động nhận giải Nhì - Giải Bìa Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2 giải Nhì thuộc về Báo Người Lao động và Báo Tuổi Trẻ.

Trao giải Ba cho các đơn vị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

3 giải Ba thuộc về Báo Pháp Luật TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM.

Trao giải Khuyến khích cho các đơn vị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

5 giải Khuyến khích trao cho: Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Đặc san Hội Nhà báo TPHCM, Báo Giác Ngộ, Báo Công giáo và dân tộc, Ban Chuyên đề Công an TPHCM.

Đại diện các báo, tạp chí tại lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận giải, nhà báo Ngô Quang Trưởng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn, cho biết giải thưởng là nỗ lực và niềm tự hào của tập thể Báo khi giữ vững danh hiệu cao nhất suốt 3 năm liên tiếp.

Nhà báo Ngô Quang Trưởng, Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP, chia sẻ về bìa giai phẩm Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng theo nhà báo Ngô Quang Trưởng, bìa giai phẩm thể hiện chủ đề đất nước đứng trước vận hội lớn, khát vọng phát triển hùng cường, thịnh vượng; được biểu thị qua các biểu tượng như Hoàng Sa - Trường Sa (quốc kỳ Việt Nam), phát triển đô thị xanh, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành… Đồng thời, biểu tượng của TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sau sáp nhập được thể hiện hòa quyện, nhấn mạnh vai trò đầu tàu của TPHCM.

Dịp này, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp Công ty Đường sách TPHCM tổ chức trưng bày và bán giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 với mục đích từ thiện. Bạn đọc tự chọn báo xuân yêu thích và tự trả tiền vào thùng từ thiện theo mức đồng giá 50.000 đồng/tờ. Toàn bộ báo xuân do các báo, tạp chí gửi tặng; số tiền thu được sẽ được trao tặng nhà báo mắc bệnh hiểm nghèo, nhà báo cao niên sức khỏe yếu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trưng bày và bán các giai phẩm Báo Xuân Bính Ngọ 2026 gây quỹ từ thiện. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TIỂU TÂN