Các sự kiện nghệ thuật khuấy động Hội chợ mùa Xuân ngày cuối tuần

Ngày 7-2, tại Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, khu vực sân khấu sảnh chính Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC (Đông Anh, Hà Nội) diễn ra các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trong ngày cuối tuần.

Trình diễn áo dài của các nhà tạo mẫu

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là trình diễn áo dài đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hơi thở đương đại. Những tà áo duyên dáng xuất hiện trong không gian ngập tràn sắc Xuân đã tạo nên điểm nhấn thị giác ấn tượng.

Các tiết mục đờn ca tài tử mang đến không gian nghệ thuật gần gũi, đậm chất Nam bộ. Âm thanh mộc mạc của đàn kìm, đàn tranh, đàn bầu hòa cùng giọng ca sâu lắng khiến nhiều khán giả dừng chân thưởng thức.

Diễu hành trang phục Việt với chủ đề “Dáng Việt trên yên ngựa”

Tại khu vực sân khấu trung tâm, các tiết mục xiếc và hoạt náo thu hút đông đảo trẻ em và các gia đình. Những màn tung hứng, nhào lộn, ảo thuật đường phố đã tạo nên bầu không khí sôi động, rộn ràng tiếng cười suốt buổi sáng cuối tuần.

Diễu hành trang phục Việt tại triển lãm

Đáng chú ý, trong sáng 7-2 đã diễn ra cuộc diễu hành trang phục Việt với chủ đề “Dáng Việt trên yên ngựa”. Hình ảnh những bộ trang phục Việt ngày Xuân xuất hiện duyên dáng cùng ngựa tái hiện vẻ đẹp hào hoa, trang nghiêm mà phóng khoáng của văn hóa Việt qua nhiều thế kỷ.

Trình diễn Đờn ca tài tử

Với hình thức trình diễn không sân khấu cố định, chương trình “Bách Hoa bộ hành” mang đến trải nghiệm tương tác trực tiếp. Hơn 50 người mẫu, diễn viên trong những bộ cổ phục Việt được phục dựng công phu đã di chuyển xuyên qua các trục hành lang trưng bày, biến chính không gian hội chợ thành sàn catwalk độc đáo. Trong tiếng trống hội rộn ràng, hình ảnh tà áo dài tung bay giữa không gian mua sắm hiện đại tạo nên sự giao thoa sinh động giữa quá khứ và hiện tại.

Không khí tết ngập tràn Hội chợ mùa Xuân

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, khu vực mua bán, giao thương tại hội chợ diễn ra sôi nổi với nhiều mặt hàng phục vụ tết, đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm.

