Phan Đinh Tùng mở đầu chương cuối của Đinh Music bằng "Thành đôi"

Ca sĩ Phan Đinh Tùng vừa giới thiệu ca khúc "Thành đôi", cho dịp Valentine vào tối 7-2. Sản phẩm mở đầu chương cuối dự án Đinh Music, nói về góc nhìn trưởng thành của tình yêu.

Sau hai chương với 5 MV lần lượt ra mắt, Thành đôi do nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích sáng tác, nằm trong chương 3 mang tên Âm nhạc của mùa xuân của dự án Đinh Music.

Thành đôi được giới thiệu đúng dịp Valentine 2026, đánh dấu cho thông điệp người nghệ sĩ làm mới hình ảnh và cách kể câu chuyện âm nhạc của mình.

Thành đôi nói về đích đến của tình yêu, nơi cảm xúc không chỉ là sự say mê, mà là khát vọng đồng hành, kiên định, hy sinh và cam kết cho những giá trị bền lâu.

Âm nhạc mang màu sắc ấm áp quen thuộc của Phan Đinh Tùng, kết hợp giữa deep house và festival progressive anthem tạo nên lớp nền hiện đại, bắt tai. Ra mắt trước mùa cưới trong năm, giúp bài hát có thêm nhiều cơ hội hiện diện trong không gian lễ đường.

Phân cảnh trong MV "Thành đôi"

MV do đạo diễn Kiên Ứng thực hiện, nhìn tổng thể, Thành đôi không phải ca khúc gây ấn tượng bằng sự bùng nổ.

Trong một mùa Valentine thường tràn ngập những câu chuyện về khởi đầu, Phan Đinh Tùng chọn nói về đích đến trong tình yêu trở thành điểm khác biệt, với hy vọng Thành đôi có cơ hội ở lại lâu hơn trong đời sống cảm xúc của khán giả.

"Thành đôi" hứa hẹn mang đến góc nhìn sâu sắc cho khán giả

THU HƯƠNG