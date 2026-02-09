Hội Âm nhạc TPHCM thăm và chúc tết các nhạc sĩ lão thành

Sáng 9-2, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức chuyến thăm, chúc Tết gia đình các nhạc sĩ đã có công đóng góp, xây dựng Hội qua các thời kỳ.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn vui mừng phấn khởi đón đoàn Hội Âm nhạc TPHCM đến thăm, chúc tết. Ảnh: THÚY BÌNH

Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM gồm có: Thạc sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; Phó GS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; NSƯT Quỳnh Liên, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; NS Lê Anh Tú, NS Nguyễn Văn Chung...

Đoàn đã đến tư gia thăm và tặng quà tết gia đình nhạc sĩ Xuân Hồng - nguyên Tổng thư ký Hội Âm nhạc TPHCM; Phó GS-NS Ca Lê Thuần, nguyên Tổng thư ký Hội Âm nhạc TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; nhạc sĩ Trần Long Ẩn, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; nhạc sĩ Tôn Thất Lập, nguyên Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM; Đại tá, NSƯT Vũ Thành - Nguyên Chánh Văn phòng Hội Âm nhạc TPHCM.

Đoàn Hội Âm nhạc TPHCM đến thăm và chúc tết Đại tá - NSƯT Vũ Thành. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là hoạt động thường niên được Hội Âm nhạc tổ chức vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhằm phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tình cảm, lòng kính trọng, biết ơn của thế hệ trẻ với các nhạc sĩ đi trước - là những người nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến, đóng góp trong công tác xây dựng và phát triển Hội Âm nhạc TPHCM.

Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM Nguyễn Quang Vinh dẫn đầu đoàn đến thăm gia đình nhạc sĩ Xuân Hồng, các thành viên trong đoàn đã cùng thắp nén hương tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa có ca khúc nổi tiếng: "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong chuyến đi, các thành viên trong đoàn có dịp quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của các nhạc sĩ lão thành, lắng nghe những chia sẻ, tâm tình của thế hệ đi trước về nghề, nghệ thuật và cuộc sống thường nhật, qua đó trân trọng tiếp nhận những sẻ chia, tâm tư, tình cảm, những gửi gắm, mong mỏi của các nhạc sĩ lão thành gửi đến lớp trẻ kế thừa lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc.

THÚY BÌNH