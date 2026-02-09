Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026 dần hoàn thiện trước ngày khai mạc
SGGPO
Những ngày cận tết Nguyên đán, khi công tác thi công bước vào giai đoạn nước rút, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026 dần lộ diện. tuy nhiều chi tiết còn dang dở nhưng từ các khung sườn, tiểu cảnh chưa phủ hoa đến hệ thống ánh sáng đang lắp đặt, đường hoa đã cho hình dung về diện mạo rực rỡ.
Ghi nhận của phóng viên báo SGGP vào sáng nay, 9-2 (tức 22 tháng Chạp), điểm dễ nhận thấy là cách tổ chức không gian theo nhiều “tiểu đảo” dọc trục đường.
Việc chia nhỏ các cụm trang trí giúp người dân dễ dừng chân, chụp ảnh, giảm tình trạng tập trung đông tại một vài điểm lớn, đồng thời tạo nhịp tham quan liền mạch hơn khi dạo bộ.
Song song đó, hệ thống nghệ thuật ánh sáng đã được bố trí từ sớm.
Dù chưa vận hành đầy đủ, các khung đèn, dải chiếu sáng và điểm nhấn thị giác cho thấy chủ ý làm nổi không gian về đêm, hứa hẹn tạo hiệu ứng lung linh khi đường hoa hoàn thiện.
Cụm linh vật Ngọ năm nay được thể hiện đa dạng về hình khối và chất liệu. Bên cạnh những mẫu ngựa tạo hình mập tròn, vui nhộn, còn có các dáng ngựa chân dài, cách điệu.
Chất liệu sử dụng phong phú, từ nhựa tổng hợp đến tre, nứa, phủ trấu, mang lại cảm giác mộc mạc nhưng bắt mắt, tạo sự gần gũi với người xem.
Ngoài linh vật chính, một số tiểu cảnh lồng ghép các tích truyện dân gian như voi nhiều ngà, gà nhiều cựa, góp phần làm dày thêm lớp văn hóa cho không gian thưởng lãm.
Các đại cảnh được dựng với quy mô lớn, màu sắc đậm, tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng dù còn đang trong quá trình hoàn thiện chi tiết.
Đáng chú ý, khu vực lồng đèn kéo quân khổng lồ đã hình thành phần khung chính.
Khi hoàn chỉnh, công trình này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút người dân, đặc biệt vào buổi tối.
Những hình ảnh tuy còn "thô" lúc này, cũng giúp người dân có dịp “xem trước” đường hoa, thỏa sức hình dung về diện mạo một góc không gian của TPHCM trong Tết Bính Ngọ.
Đến ngày khai mạc, khi du xuân và ngắm nhìn không gian hoàn chỉnh, mỗi người sẽ có thêm trải nghiệm để đối chiếu với những hình dung ban đầu của mình.