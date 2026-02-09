Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026 dần hoàn thiện trước ngày khai mạc

Những ngày cận tết Nguyên đán, khi công tác thi công bước vào giai đoạn nước rút, không gian Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026 dần lộ diện. tuy nhiều chi tiết còn dang dở nhưng từ các khung sườn, tiểu cảnh chưa phủ hoa đến hệ thống ánh sáng đang lắp đặt, đường hoa đã cho hình dung về diện mạo rực rỡ.

Biểu tượng linh vật Ngọ tại cổng trung tâm đ ường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026 đang được hoàn thiện, tạo điểm nhấn thị giác trên trục không gian chính của đường hoa Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận của phóng viên báo SGGP vào sáng nay, 9-2 (tức 22 tháng Chạp), điểm dễ nhận thấy là cách tổ chức không gian theo nhiều “tiểu đảo” dọc trục đường.

Việc chia nhỏ các cụm trang trí giúp người dân dễ dừng chân, chụp ảnh, giảm tình trạng tập trung đông tại một vài điểm lớn, đồng thời tạo nhịp tham quan liền mạch hơn khi dạo bộ.

Đại cảnh trang trí với nhiều lớp màu sắc, hình khối và chất liệu được bố trí dọc trục trung tâm, tạo không gian rực rỡ cho đ ường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Song song đó, hệ thống nghệ thuật ánh sáng đã được bố trí từ sớm.

Dù chưa vận hành đầy đủ, các khung đèn, dải chiếu sáng và điểm nhấn thị giác cho thấy chủ ý làm nổi không gian về đêm, hứa hẹn tạo hiệu ứng lung linh khi đường hoa hoàn thiện.

Công nhân hoàn thiện tiểu cảnh Sớ vinh quy bái tổ với tạo hình uốn lượn, hoa văn dân gian và sắc màu rực rỡ, góp phần tái hiện không gian văn hóa truyền thống tại đ ường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cụm linh vật Ngọ năm nay được thể hiện đa dạng về hình khối và chất liệu. Bên cạnh những mẫu ngựa tạo hình mập tròn, vui nhộn, còn có các dáng ngựa chân dài, cách điệu.

Chất liệu sử dụng phong phú, từ nhựa tổng hợp đến tre, nứa, phủ trấu, mang lại cảm giác mộc mạc nhưng bắt mắt, tạo sự gần gũi với người xem.

Các mẫu linh vật Ngọ với nhiều hình dáng, màu sắc và phong cách tạo hình khác nhau được bố trí dọc tuyến tham quan, tạo không gian sinh động tại đ ường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài linh vật chính, một số tiểu cảnh lồng ghép các tích truyện dân gian như voi nhiều ngà, gà nhiều cựa, góp phần làm dày thêm lớp văn hóa cho không gian thưởng lãm.

Các đại cảnh được dựng với quy mô lớn, màu sắc đậm, tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng dù còn đang trong quá trình hoàn thiện chi tiết.

Tiểu cảnh voi nhiều ngà, gà nhiều cựa được tạo hình cách điệu, phối màu rực rỡ, gợi nhắc tích truyện dân gian, góp thêm lớp văn hóa cho không gian đ ường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đáng chú ý, khu vực lồng đèn kéo quân khổng lồ đã hình thành phần khung chính.

Khi hoàn chỉnh, công trình này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn thu hút người dân, đặc biệt vào buổi tối.

Lồng đèn kéo quân kích thước lớn đang được thi công, hoàn thiện tại khu vực trung tâm đ ường hoa Nguyễn Huệ, tái hiện hình ảnh Tết truyền thống trong không gian xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những hình ảnh tuy còn "thô" lúc này, cũng giúp người dân có dịp “xem trước” đường hoa, thỏa sức hình dung về diện mạo một góc không gian của TPHCM trong Tết Bính Ngọ.

Đến ngày khai mạc, khi du xuân và ngắm nhìn không gian hoàn chỉnh, mỗi người sẽ có thêm trải nghiệm để đối chiếu với những hình dung ban đầu của mình.

Công nhân phun sơn, hoàn thiện tạo hình các tượng ngựa tại khu vực phía sông Bạch Đằng, thuộc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Công nhân vừa thi công, hoàn thiện các hạng mục trang trí, vừa chăm sóc hoa kiểng trên tuyến đường Nguyễn Huệ, bảo đảm tiến độ và chất lượng không gian xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

HOÀNG HÙNG