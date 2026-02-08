Sân khấu Broadway: Khép lại hành trình của Cối xay gió đỏ

Vở nhạc kịch Moulin Rouge! sẽ khép lại hành trình tại sân khấu Broadway vào mùa hè này, với buổi diễn cuối cùng tại Nhà hát Al Hirschfeld (New York, Mỹ) ngày 26-7, gần tròn 7 năm kể từ đêm công diễn 25-7-2019. Theo thông báo của nhà sản xuất, khi hạ màn, tác phẩm sẽ đạt 2.289 suất diễn, tính cả các buổi diễn thử.

Cảnh trong vở Moulin Rouge! Ảnh: New York Times

Theo báo New York Times, chuyển thể từ bộ phim cùng tên năm 2001 của Baz Luhrmann, Moulin Rouge! (tạm dịch: Cối xay gió đỏ) kể về chuyện tình bi kịch giữa một nhà văn và một kỹ nữ tại hộp đêm xa hoa ở Paris, Pháp cuối thế kỷ XIX. Giống bản điện ảnh có Nicole Kidman và Ewan McGregor thủ vai chính, phiên bản sân khấu sử dụng nhạc pop đương đại, tạo nên âm thanh hiện đại cho bối cảnh năm 1899.

Vở diễn do Alex Timbers đạo diễn, John Logan viết kịch bản. Thiết kế mỹ thuật của Derek McLane nổi bật với không gian rực sắc đỏ, tái hiện cối xay gió và hình tượng con voi, hai biểu tượng quen thuộc của hộp đêm Moulin Rouge. Các nhà sản xuất chính gồm: Pavlovic, Gerry Ryan (đại diện cho Công ty Global Creatures của Australia), và nhà sản xuất người Mỹ Bill Damaschke. Đây là thành công đầu tiên trên sân khấu Broadway của Global Creatures, công ty ban đầu chuyên về các chương trình hoạt hình điện tử trong nhà thi đấu. Công ty Global Creatures thường ưu tiên những dự án có liên hệ với Australia, bản thân Baz Luhrmann là người Australia.

Ra mắt trước đại dịch Covid-19, vở nhạc kịch sớm tạo dấu ấn riêng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những vở diễn của sân khấu Broadway bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Đầu năm 2020, phần lớn dàn diễn viên của vở diễn mắc bệnh, một số người bị khá nặng. Moulin Rouge! trở thành vở đầu tiên tại Broadway phải đóng cửa vào ngày 12-3-2020, chỉ vài giờ trước khi toàn bộ các sân khấu khác làm theo. Tác phẩm trở lại sân khấu ngày 24-9-2021, doanh thu nhìn chung mạnh hơn trước đại dịch Covid-19. Tuy nhiên trong năm qua, doanh thu vở diễn đã giảm sút đôi chút. “Đó là một hành trình huy hoàng trên sân khấu Broadway”, Carmen Pavlovic, một trong những nhà sản xuất chính của vở diễn nói và cho biết: “Và chúng tôi muốn kết thúc khi đang ở đỉnh cao”.

Tại lễ trao giải Tony Awards năm 2021 - tổ chức muộn do ảnh hưởng dịch bệnh, vở diễn Moulin Rouge! giành 10 giải thưởng, trong đó có hạng mục Vở nhạc kịch mới hay nhất. Năm 2022, tác phẩm hoàn vốn đầu tư 28 triệu USD, điều không phải vở diễn nào tại sân khấu Broadway cũng đạt được. Tính đến ngày 1-2 năm nay, phiên bản Broadway đã thu hút 2,6 triệu khán giả, với doanh thu 348 triệu USD tiền vé.

Dù rời sân khấu ở New York, Moulin Rouge! đã có 14 phiên bản khác và hiện được trình diễn tại West End (London, Anh) cùng các thị trường Đức, Hà Lan, Hàn Quốc. Trong số các chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ và nhiều quốc gia, một số phiên bản “không sao chép”, sử dụng kịch bản và bài hát của Broadway nhưng không giữ nguyên đạo diễn, thiết kế được dàn dựng tại Scandinavia và Italy. Trước khi ra mắt Broadway, tác phẩm từng có bản tiền công diễn năm 2018 tại Nhà hát Emerson Colonial (Boston, Mỹ).

Việc hạ màn sau 7 năm phản ánh chu kỳ tự nhiên của một tác phẩm sân khấu thương mại, đặc biệt trong bối cảnh thị trường của sân khấu Broadway biến động mạnh sau đại dịch Covid-19. Với những con số về khán giả, doanh thu và giải thưởng, Moulin Rouge! khép lại chặng đường tại New York trong vị thế của một dự án thành công, đồng thời tiếp tục đời sống quốc tế thông qua các phiên bản và chuyến lưu diễn đang triển khai. Ngoài Moulin Rouge!, Công ty Global Creatures cũng phát triển các bản chuyển thể sân khấu của Muriel’s Wedding (tạm dịch: Đám cưới của Muriel) và Boy Swallows Universe (Cậu bé nuốt cả vũ trụ).

VIỆT KHUÊ