Khoảnh khắc cuối mùa đông

Rừng Mã Đà xanh, gọi...
Rừng xanh gọi ta, ơi rừng xanh gọi ta
Ngày cuối năm, ta trở về Mã Đà
Đường mòn cong cong, gió mùa đông trút lá
Vàng chiến hào xưa
Rù rì gió xa, hỏi người nhớ người không?
Ai đứng canh rừng, mưa thấm áo?
Ai đứng canh rừng giữa bom rơi đạn bay?
Ai đứng canh rừng cho người đêm nay vào trận?
Rừng xanh xanh xanh, một màu xanh kỳ ảo
Hịch truyền tấn công khắc trên tán cây già
Người ngàn năm tuổi, người thành rừng giữ đất
Người thấm vào đất, đất nuôi rừng xanh
Ta đứng giữa rừng, thấy rừng rơi nước mắt
Nước mắt tưới lên triệu tấm bia rêu
Nước mắt tràn qua từng ngôi mộ gió
Nước mắt đọng trên hương tàn
Người vẫn xanh cùng thời gian
Mã Đà sáng nay ta về trong hương thơm
Hoa rừng bung nở tiếng suối róc rách hát
Đàn ong rừng cánh nâu rủ người tìm mật ngọt
Chim Hồng Hoàng tự do bay
Giữa bạt ngàn rừng xanh một mặt trời bung đỏ.
P.N THƯỜNG ĐOAN