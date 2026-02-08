Văn hóa - Giải trí

Khoảnh khắc cuối mùa đông

Khi những cơn gió mùa đông thổi qua cánh rừng xanh Mã Đà (tỉnh Đồng Nai), nhà thơ P.N Thường Đoan nhìn thấy Mã Đà sáng nay ta về trong hương thơm/ Hoa rừng bung nở tiếng suối róc rách hát/ Đàn ong rừng cánh nâu rủ người tìm mật ngọt. Thông qua bộ lọc của nhà thơ, mỗi bức tranh còn chất chứa tâm trạng về những khoảnh khắc cuối đông, trước khi đón xuân về.

Rừng Mã Đà xanh, gọi...

Rừng xanh gọi ta, ơi rừng xanh gọi ta

Ngày cuối năm, ta trở về Mã Đà

Đường mòn cong cong, gió mùa đông trút lá

Vàng chiến hào xưa

Rù rì gió xa, hỏi người nhớ người không?

Ai đứng canh rừng, mưa thấm áo?

Ai đứng canh rừng giữa bom rơi đạn bay?

Ai đứng canh rừng cho người đêm nay vào trận?

Rừng xanh xanh xanh, một màu xanh kỳ ảo

Hịch truyền tấn công khắc trên tán cây già

Người ngàn năm tuổi, người thành rừng giữ đất

Người thấm vào đất, đất nuôi rừng xanh

Ta đứng giữa rừng, thấy rừng rơi nước mắt

Nước mắt tưới lên triệu tấm bia rêu

Nước mắt tràn qua từng ngôi mộ gió

Nước mắt đọng trên hương tàn

Người vẫn xanh cùng thời gian

Mã Đà sáng nay ta về trong hương thơm

Hoa rừng bung nở tiếng suối róc rách hát

Đàn ong rừng cánh nâu rủ người tìm mật ngọt

Chim Hồng Hoàng tự do bay

Giữa bạt ngàn rừng xanh một mặt trời bung đỏ.

P.N THƯỜNG ĐOAN

