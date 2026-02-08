Khoảnh khắc cuối mùa đông

Khi những cơn gió mùa đông thổi qua cánh rừng xanh Mã Đà (tỉnh Đồng Nai), nhà thơ P.N Thường Đoan nhìn thấy Mã Đà sáng nay ta về trong hương thơm/ Hoa rừng bung nở tiếng suối róc rách hát/ Đàn ong rừng cánh nâu rủ người tìm mật ngọt. Thông qua bộ lọc của nhà thơ, mỗi bức tranh còn chất chứa tâm trạng về những khoảnh khắc cuối đông, trước khi đón xuân về.