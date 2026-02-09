“Huyền Sử Việt” - phim múa thuần Việt đầu tiên công chiếu online mùng 1 tết

Lần đầu tiên, một bộ phim điện ảnh về múa do 100% nghệ sĩ múa thực hiện chính thức ra mắt công chúng. Huyền Sử Việt kết nối 50 tác phẩm múa tiêu biểu, mở ra cách tiếp cận mới với di sản văn hóa Việt trên nền tảng số.

Phim múa Huyền Sử Việt 100% diễn viên đều là nghệ sĩ múa

Dự án được đầu tư công phu của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Dự án phim múa Huyền Sử Việt, một công trình nghệ thuật được đầu tư công phu, mang ý nghĩa tổng kết 50 năm sáng tạo của nghệ thuật múa Việt Nam kể từ ngày đất nước thống nhất. Dự án do Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam chủ trì, NSND Phạm Anh Phương, Chủ tịch hội, giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật; đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh dẫn dắt toàn diện quá trình sáng tạo và thực hiện.

Kết nối các tác phẩm múa từng đoạt giải cao

Phim được xây dựng từ 50 tác phẩm múa từng đoạt các giải thưởng chuyên ngành uy tín như: huy chương vàng, huy chương bạc, giải A, giải B, cùng một số sáng tác mới phù hợp với mạch nội dung. Các tác phẩm trải dài từ cảm hứng huyền sử Rồng Tiên mở cõi, những chiến công giữ nước, đến hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhịp sống đương đại, tạo nên một chỉnh thể liền mạch về đất nước, con người và bản sắc Việt.

Theo TS-NSND Phạm Anh Phương, phim múa là thông điệp chung của giới nghệ sĩ múa cả nước hướng tới các sự kiện chính trị, nghề nghiệp quan trọng trong năm 2026, đồng thời là nỗ lực đưa nghệ thuật múa đến gần công chúng hơn. Việc lựa chọn hình thức điện ảnh giúp hội vượt qua những hạn chế về kinh phí và điều kiện dàn dựng sân khấu, tận dụng thế mạnh kết nối nghệ sĩ trên phạm vi cả nước để tạo nên một dự án quy mô, linh hoạt và có sức lan tỏa.

Phim giữ được vẻ đẹp nguyên bản của múa qua từng thời kỳ

Điểm đặc biệt của Huyền Sử Việt nằm ở việc toàn bộ ê kíp, từ đạo diễn, diễn viên đến ghi hình, thiết kế bối cảnh, trang phục, đều là nghệ sĩ múa. Phim không sử dụng kỹ xảo, giữ nguyên ngôn ngữ hình thể của các tác phẩm, kể cả những sáng tác từ thập niên 1960-1970, nhằm lưu giữ tinh thần và vẻ đẹp nguyên bản của múa Việt qua từng thời kỳ.

Đạo diễn - biên đạo Tuyết Minh trực tiếp đảm nhiệm vai trò “người dẫn truyện” bằng hình thể, kết nối các thế hệ sáng tạo và đưa múa thoát khỏi không gian nhà hát truyền thống. Hơn 2 tháng ghi hình tại nhiều địa điểm từ Hà Nội, Ba Vì, Mộc Châu đến Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng là một hành trình nhiều thử thách, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc cả nhịp điệu múa lẫn ngôn ngữ điện ảnh.

Đạo diễn – Biên đạo múa Tuyết Minh với vai trò là người dẫn truyện

Huyền Sử Việt dự kiến khởi chiếu ngày 17-2, mùng 1 Tết Bính Ngọ, trên các nền tảng số chính thức của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và các đối tác.

VĨNH XUÂN