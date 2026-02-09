Nghệ sĩ quốc tế kể câu chuyện Việt Nam bằng âm nhạc

Việc MV Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam vừa ra mắt với bối cảnh quay tại Việt Nam những ngày đầu năm 2026 thu hút sự chú ý của công chúng. MV này có thể được coi là dấu mốc gợi mở một câu chuyện lớn hơn về hành trình lan tỏa hình ảnh đất nước ra thế giới.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự tham gia của các nghệ sĩ lớn của thế giới như Kenny G, Bond hay nhóm Secret Garden trong một sản phẩm âm nhạc gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam thuộc dự án Good moring Vietnam (Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng) cho thấy một bước tiến đáng chú ý. Việt Nam không còn đứng ở vị thế chờ được “giới thiệu”, mà chủ động đặt mình vào dòng chảy sáng tạo quốc tế. Khi những nghệ sĩ lớn hay một nhóm nhạc nổi tiếng với dòng nhạc thính phòng chọn cảnh sắc Việt Nam làm không gian nghệ thuật, đó là một sự thừa nhận về giá trị thẩm mỹ, chiều sâu văn hóa và sức truyền cảm của điểm đến.

Điều đáng trân trọng nữa nằm ở cách hình ảnh Việt Nam được lan tỏa, khi cảnh sắc và di sản được kể bằng âm nhạc, thứ vượt qua rào cản ngôn ngữ và chạm trực tiếp vào cảm xúc. Người xem không bị thuyết phục bằng thông tin, mà được dẫn dắt bằng giai điệu, không khí và cảm giác. Đó chính là điểm khác biệt của quảng bá du lịch trong thời đại trải nghiệm. Quan trọng hơn, câu chuyện này phản ánh sự thay đổi trong tư duy. Du lịch không còn tách rời văn hóa, và văn hóa không chỉ tồn tại trong không gian bảo tồn. Khi di sản trở thành chất liệu nghệ thuật, hình ảnh đất nước được lưu giữ lâu hơn trong ký ức người xem, thay vì trôi qua như một thước phim giới thiệu.

Một MV không thể thay đổi diện mạo du lịch quốc gia trong ngày một ngày hai. Nhưng, khi Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trong các sản phẩm sáng tạo của nghệ sĩ quốc tế, cho thấy hành trình lan tỏa vẻ đẹp đất nước đã bắt đầu cho kết quả.

MAI AN