Huỳnh Lập ra mắt phim tết “Cậu Út cậu con Cúc”

Mùa 5 của “Cậu Út cậu con Cúc” đã lên sóng tối 8-2, phim do Huỳnh Lập biên kịch, đạo diễn và 17 Production sản xuất. Đánh dấu sự trở lại của gia đình cậu Út trong câu chuyện mới, nơi tiếng cười tiếp tục song hành cùng những lát cắt đời sống gần gũi.

Ra mắt đều đặn mỗi năm như một “đặc sản tết”, Cậu Út cậu con Cúc đến nay đã bước sang mùa thứ 5, cho thấy sức bền của một series phim chiếu mạng trong bối cảnh thị trường nội dung số liên tục thay đổi.

Diễn viên Huỳnh Lập và Puka trong phim

Dù vẫn xoay quanh câu chuyện gia đình ngày tết, mỗi mùa phim đều mang một lát cắt mới của đời sống thường nhật. Nếu ở những mùa trước, khán giả quen nhìn thấy một cậu Út (Huỳnh Lập thủ vai) lém lỉnh, có phần vô tư, thì lần này nhân vật đảm nhận vai trò làm cha và là trụ cột gia đình. Đánh dấu hành trình làm cha mẹ của cậu Út - mợ Thơ (Puka thủ vai), mở ra nhiều cung bậc cảm xúc mới.

Một phân cảnh trong phim quy tụ gần 40 diễn viên

Một trong những điểm đặc biệt tạo nên màu sắc riêng của Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 chính là cách Huỳnh Lập chủ động tự làm khó mình trong khâu dàn dựng.

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, phần lớn khách mời trong số gần 40 diễn viên tham gia dự án đều nhận lời và có mặt tại phim trường mà không biết trước mình sẽ đảm nhận vai diễn gì. Chính lựa chọn táo bạo đã tạo nên loạt tình huống duyên dáng, cùng loạt câu thoại bắt nhịp mang tính thời sự, tăng tính bất ngờ trên màn ảnh từ chính ứng biến linh hoạt của diễn viên.

Giữa tiếng cười, “Cậu Út cậu con Cúc” lồng ghép câu chuyện hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ đầy xúc động

Chia sẻ về mùa 5, Huỳnh Lập thừa nhận việc duy trì một series suốt 5 năm liên tiếp là áp lực không nhỏ. “Khó nhất là giữ được cái hồn gia đình, giữ được sự ấm áp của tết, nhưng vẫn phải có điều mới mẻ. Tôi mong bộ phim giống như một món ăn tinh thần nhẹ nhàng, để cả nhà xem cùng nhau, cười cùng nhau và thấy ấm lòng”, Huỳnh Lập cho biết.

THU HƯƠNG